Premios de cine
Nagore Aranburu y Álvaro Cervantes, mejor actriz y actor de reparto en los premios Goya 2026
El intérprete catalán se alza con el cabezón por su papel en 'Sorda' y la actriz guipuzcoana, por su trabajo en ‘Los Domingos’
Redacción
Los actores Álvaro Cervantes y Nagore Aramburu han sido galardonados este sábado con los Premios Goya 2026en las categorías de Mejor Actor y Mejor Actriz de Reparto, respectivamente, durante la 40ª edición de estos galardones.
Cervantes se alzó con el premio a Mejor Actor de Reparto por su papel en la película ‘Sorda’, imponiéndose a Miguel Rellán, nominado por ‘El cautivo’; Juan Minujín, por ‘Los Domingos’; Kandido Uranga, por ‘Maspalomas’; y Tamar Novas, por ‘Rondallas’.
Por su parte, Aramburu recibió el Goya a Mejor Actriz de Reparto por su interpretación en ‘Los Domingos’. En esta categoría competía con Elvira Mínguez, por ‘La cena’; Miryam Gallego, por ‘Romería’; Elena Irureta, por ‘Sorda’; y María de Medeiros, por ‘Una quinta portuguesa’.
La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España entrega este sábado los Premios Goya, los galardones más importantes del cine español, que celebran su 40ª edición en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB).
- Juan del Val: 'Siempre tuve claro que tarde o temprano iban a venir a por mí
- Juan del Val: “Yo nunca he visto a cinco amigos ir juntos al teatro, pero sí veo a cinco amigas”
- El quiosco bar de la plaza Weyler cierra sus puertas en Santa Cruz de Tenerife tras finalizar la concesión
- Muere una mujer de 40 años en un accidente tras ser atropellada en Tenerife
- El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife mantiene, por ahora, su calendario para 2027
- CD Tenerife - Real Avilés Industrial: fecha, horario y dónde ver el partido por TV y en streaming
- Sábado negro en las carreteras de Tenerife: segundo accidente mortal por atropello
- Empate con un poco de todo del Tenerife ante el Avilés en el Heliodoro