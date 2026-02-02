La última aparición de Fernando Esteso será en Torrente 6, con un cameo póstumo
El humorista y actor Fernando Esteso, que ya participó en dos entregas de la saga 'Torrente', aparecerá en la sexta película con un pequeño papel dirigido por Santiago Segura
Juanma Vázquez
El fallecimiento de Fernando Esteso, ocurrido este domingo en València a los 80 años, pone fin a una carrera marcada por su faceta como humorista y actor. Sin embargo, la presencia del intérprete aragonés en la gran pantalla aún tiene un último capítulo pendiente de estreno.
Según ha podido saber este diario, Esteso ha participado en Torrente, presidente, la sexta entrega de la saga ideada y protagonizada por Santiago Segura, cuyo estreno está previsto para el próximo 13 de marzo. El actor aparece en la película con un pequeño papel, un cameo con apenas unas líneas de diálogo rodado durante varias escenas. Se trata, por tanto, de una obra póstuma.
Confirmado por su agente
La participación del intérprete ha sido confirmada este lunes por su agente en el tanatorio, donde se celebran las exequias. Esteso ya había formado parte del universo Torrente en la cuarta y quinta películas de la franquicia, interpretando a Ramiro Cuadrado, uno de los ayudantes del popular y controvertido personaje encarnado por Segura.
El propio director y actor ha despedido a Esteso con un mensaje en redes sociales. “Actor con verdad, cómico de primera, excelente cantante, genial imitador y, sobre todo, amigo entrañable”, escribió Segura, que añadió: “Fuiste un ídolo y un mito infantil y conocerte no me defraudó, te hizo más grande. Hasta siempre, Fernando”.
Santiago Segura y Agustí Villaronga
En los últimos años, la figura de Fernando Esteso había sido recuperada para el cine tanto por Santiago Segura como por Agustí Villaronga, que le ofreció papeles en un registro más dramático en títulos como Incierta gloria y Loli Tormenta, alejados del arquetipo cómico que marcó gran parte de su carrera.
Vinculado de manera indeleble al cine popular de los años de la Transición, especialmente por las comedias que protagonizó junto a Andrés Pajares, Esteso deja una filmografía que roza el medio centenar de títulos. Películas como Los bingueros, Los energéticos, Yo hice a Roque III, Los liantes, Padre no hay más que dos o El hijo del cura, la mayoría dirigidas por Mariano Ozores, forman parte del imaginario colectivo de varias generaciones.
Una despedida
Además de actor, Esteso fue cantante, presentador y ‘showman’ en el sentido más amplio del término. En 1987 debutó también como director y guionista con ¡Viva la risa!, filme que él mismo protagonizó.
Su aparición en Torrente, presidente servirá ahora como despedida definitiva de la gran pantalla, cerrando una trayectoria popular y reconocible que marcó una época del cine español.
