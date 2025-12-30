La asistencia al cine en España cae el 8% en 2025 y acumula un retroceso del 38% desde la crisis del covid

La asistencia a salas de cine en 2025 retrocedió más de un 8% en 2025, con 65 millones de espectadores y una recaudación de 453 millones de euros. El cine español, no obstante, logró mantener su cuota de mercado en el 19%, según los datos provisionales facilitados este martes por la consultora Comscore.

En 2024 la taquilla alcanzó 489 millones de euros con 73 millones de espectadores. Con respecto a los resultados de 2019, previos a la crisis del covid, la caída acumulada es superior al 38%, pues entonces se alcanzó la cifra récord de 105,93 millones de espectadores.

El 2022 y 2023 fueron años de cierta recuperación para la taquilla española pero el año pasado ya se produjo un retroceso del 6% en espectadores y este año la caída es mayor, del 8%.

El mejor estreno

El mejor estreno del año ha sido 'Avatar: fuego y ceniza', estrenada el 19 de diciembre, con 6,2 millones de euros en su fin de semana de estreno. El fin de semana pasado, coincidiendo con la segunda semana en las salas de este filme, fue el mejor del año, con una recaudación total de 9,9 millones de euros.

Las diez provincias con un mayor número de espectadores fueron Madrid (con una cuota del 21,5%), Barcelona (13,7%), Valencia (6,5%), Alicante (4,1%), Sevilla (3,7%), Málaga (3,7%), Murcia (3,5%), Vizcaya (2,5%), Baleares (2,5%) y Cádiz (2,3%).

Las más taquilleras

La película que más recaudó en taquilla fue 'Lilo y Stitch' (Walt Disney), con 24,7 millones de euros y 3,82 millones de espectadores, seguida por 'Jurassic World: el renacer' (Universal), 18,8 millones de euros y 2,6 millones de espectadores; y 'Avatar: Fuego y Ceniza' (Walt Disney), 16,58 millones de euros y 1,94 millones de espectadores. En el cuarto puesto se sitúa 'Una película de Minecraft' (Warner Bros), con 16,03 millones de euros y 2,23 millones de espectadores, y en el quinto 'Zootrópolis 2' (Walt Disney), con 13,75 millones de euros y 1,89 millones de espectadores.

El top 10 se completa con 'Cómo entrenar a tu dragón' (Universal), 14,76 millones de euros y 2,1 millones de espectadores; 'Expediente Warren: el último rito' (Warner Bros), 13,63 millones de euros y 1,82 millones de espectadores; 'Padre no hay mas que uno 5' (Sony), 13,4 millones de euros y 2,04 millones de espectadores; 'Mufasa: el rey león' (Walt Disney), 11,33 millones de euros y 1,5 millones de espectadores y 'Los Cuatro Fantásticos: primeros pasos', (Walt Disney), con 9,48 millones de euros y 1,31 millones de espectadores.

Santiago Segura no falla

La quinta entrega de la saga 'Padre no hay más que uno', dirigida por Santiago Segura, es el único título español que se cuela en el 'top 10' y es la principal responsable de que la cuota de mercado del cine español se mantenga en el 19%, con un total de 12 millones de espectadores y una taquilla de 78 millones de euros.

En 2024 el cine español sumó 12,98 millones de espectadores y recaudó 82,27 millones de euros. También entonces fue Santiago Segura quien lideró el cine español con 'Padre no hay más que uno 4' y lo mismo ha sucedido todos los años desde 2019, salvo en 2023, cuando le robó el trono 'Campeonex'.

En la clasificación española de más vistas este 2025 siguen 'El cautivo', de Alejandro Amenábar (Walt Disney, 5,2 millones de euros y 792.082 espectadores); 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa (Bteam Pictures, 3,92 millones de euros, 625.394 espectadores), 'Wolfgang', de Javier Ruiz Caldera (Universal, 3,9 millones de euros y 597.593 espectadores y 'La cena', de Manuel Gómez Pereira (A Contracorriente, 3,7 millones de euros y 606.141 espectadores).

El 'top 10' español se completa con 'El casoplón', de Joaquín Mazón; 'Un funeral de locos', también de Gómez Pereira; la candidata a los Óscar 'Sirat', de Oliver Laxe; 'Sin Cobertura', de Mar Olid; y 'Romería', de Carla Simón.