Jeremy Allen White, ante el reto de "entrar en la mente de Springsteen" en su 'biopic' de los días de 'Nebraska’

Un tipo que sufre una depresión sin saberlo, una casa rural alquilada y una habitación de moqueta naranja, en la que grabará, en casete y en solo cuatro pistas, las desoladas canciones a voz, guitarra acústica y armónica de ‘Nebraska’ (1982). Ese sombrío álbum de Bruce Springsteen alzado en pieza de culto. Ahí está el núcleo de ‘Springsteen: Deliver me from nowhere’, la película, basada en el libro de Warren Zanes, en la que Scott Cooper se rompió los cuernos para “lograr que la introspección fue un material cinematográfico”, explica el realizador. “¿Cómo hacer una película sobre un hombre en una habitación y darle todo lo que una película necesita: movimiento, ritmo, conflicto y empuje? ¿Cómo filmar lo que no se dice?”.

Algunas de las respuestas están en Jeremy Allen White, “un gran actor que puede hacer todo eso incluso de forma no verbal”, añade. A su lado, este coincide en calificar de “reto” el reflejo de “aquella vida interior” de Springsteen en un momento de crisis, cumplidos los 32 años. “Lo vemos tratar a la gente con amabilidad”, pero también “con una actitud evasiva hacia quienes lo quieren y consigo mismo”. Ahí, el actor cree que “la dirección, edición y trabajo de cámara de Scott te permiten a veces llegar a entrar en la mente de Bruce y otras lo percibes distante y frío”. Ambos lo explican a este diario, este martes, calentando el estreno de la producción (el 24 de octubre en los cines) en una suite del hotel Mandarin Oriental Ritz, de Madrid, donde conceden sus entrevistas limitadas a 14 minutos y cronometradas (por un marcador colgado en la pared que va informando de la cuenta atrás).

Jeremy Allen White, Bruce Springsteen y Jon Landau en el estreno de la película. / CHARLY TRIBALLEAU / AFP

La "puerta de acceso" a Bruce

¿Creen ellos que ‘Nebraska’ es el mejor disco de Springsteen? Hay un cliché en la adoración de los discos más oscuros y anticomerciales, ¿no es cierto? Ni uno ni otro llegan a mojarse. “Lo veo como el más personal, íntimo y el que a mí más me toca”, precisa Jeremy Allen White, mientras que el director sitúa en ‘Nebraska’ su “puerta de acceso a Bruce”, a través de su padre. “Me lo dio a conocer cuando yo era un adolescente. Época en la que estás desencantado, no sabes quién eres ni adónde vas”.

Ambos destacan el papel crucial del propio Springsteen y de su mánager, Jon Landau, en la confección del puzle. Su vínculo es “el pilar del filme”, destaca del director, “la historia de amor central”. El apoyo de Landau en el choque con la discográfica, Columbia, que deseaba un apoteósico disco de rock para relevar a ‘The river’ (y que terminaría siendo ‘Born in the USA’, dos años más tarde), contrasta con “la incapacidad de Bruce de conectar con su pareja de ese tiempo”, apunta Cooper refiriéndose a un personaje, Faye, que es el único que no se corresponde literalmente con una figura real. Springsteen fue “generoso, sincero y comunicativo” y “está claro que esta película era importante para él”, añade. “Y tenerlo a él y a Landau en el ‘set’, aunque sintieras que te estaban escudriñando, fue un regalo, porque, ¿quién mejor que ellos para darte acceso al estado mental de Bruce en esa época?”.

Harrison Sloan Gilbertson, Odessa Young, Jeremy Allen White y Jeremy Scott en la premiere de "Springsteen: Deliver Me From Nowhere" en Nueva York. / Associated Press/LaPresse / LAP

El estigma de la depresión

La depresión no era, en 1981 y 1982, una materia que formara parte de la conversación pública, a diferencia del tiempo actual. “Existía un estigma sobre la salud mental. Los hombres no hablaban de ello. No sabían expresar su dolor. Ser vulnerable te hacía parecer débil”, razona Scott Cooper. “Afortunadamente, Bruce contaba con Landau, que había recibido terapia y que le consiguió la ayuda que necesitaba”. Ese trasfondo hará, estima, que “la película resulte cercana a quienes sufren”.

En el camino, muestra a Jeremy Allen White convertido en cantante y guitarrista. “Cuestión de cientos de horas de preparación para escenas de 30 o 45 segundos”, revela. Trabajó con Erik Vetro, ‘coacher’ de Timothee Chalamet (el Dylan de James Mangold) y de Austin Butler (‘Elvis’), y con este último llegó a “hablar mucho”, pero “una vez hecha ya la película”, asegura. Tal vez no necesitaba más consejos. “Sentía que tenía una posición privilegiada porque durante todo el tiempo sentimos que teníamos a Bruce muy cerca”.