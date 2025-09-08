Ni Francia ni Inglaterra: el dron para cine más grande de Europa está en Canarias

En la industria audiovisual europea solemos mirar a Londres o París cuando pensamos en grandes infraestructuras de rodaje.

Pero el gran tapado de la innovación tecnológica aplicada al cine está en el Atlántico: en Tenerife, donde un equipo canario ha diseñado y fabrica el que se considera el dron para cine más grande de Europa.

Se llama Stratos HL-25 y es obra de la empresa tinerfeña Airmedia360, operadora con bases en Tenerife, Madrid y Barcelona.

¿Qué lo hace especial?

El HL-25 nació para responder a una exigencia de rodaje: elevar cámaras muy pesadas con estabilizadores profesionales (Ronin 2 o Movi Pro) y lentes voluminosas, sin renunciar a estabilidad ni seguridad.

La propia compañía lo presenta como “el dron más grande de Europa creado para cine y publicidad”, con capacidad de carga de hasta 15 kg y autonomía de 15–20 minutos en configuración de rodaje, suficiente para planos complejos y repeticiones con continuidad visual.

La historia de su gestación tiene sello local: cuatro técnicos de La Orotava lo desarrollaron a contrarreloj para una serie de Netflix, con 2,20 m de envergadura y 47 kg de peso máximo al despegue.

El proyecto salió a la luz en 2020 y consolidó a Airmedia360 como fabricante y operadora de referencia.

¿Qué cámaras puede levantar?

En lenguaje de set: Alexa Mini/ Mini LF, RED, Phantom, ópticas zoom, filtros y accesorios…

El dato relevante no es el modelo exacto, sino la capacidad de integrar “cualquier tipo de cámara y lente” gracias a su soporte y gimbal de gama alta, algo crucial cuando el director de foto no quiere renunciar a su paquete óptico por volar.

El éxito del HL-25 encaja con el momento dulce del ecosistema audiovisual canario: paisajes diversos, meteorología benigna y un régimen de incentivos líder en Europa.

Para producciones extranjeras gestionadas desde una empresa con domicilio fiscal en Canarias, la deducción es del 50% en el primer millón y 45% a partir de ahí, con topes elevados para largometrajes y series. Distintas guías institucionales la sitúan hoy como una de las más competitivas del continente.

¿De verdad es “el más grande”?

En el mercado existen drones industriales o de carga mucho más voluminosos (por ejemplo, el Flyox I para misiones logísticas o antiincendios), pero no son plataformas de cine.

La afirmación sobre el HL-25 se circunscribe al segmento cinematográfico: plataforma multirrotor diseñada para cámaras de cine, operada por equipos de rodaje.

En ese nicho, la combinación de envergadura, MTOW, payload útil de 15 kg y gimbal de cine respalda el reclamo de Airmedia360 y la cobertura en prensa local.

No obstante, la etiqueta “el más grande de Europa” en el segmento de cine/publicidad es un reclamo del propio fabricante y lo recogieron en su momento medios locales, pero no hay un ranking independiente paneuropeo que lo certifique formalmente.

Lo que cambia en el set

En un rodaje, la presencia del Stratos HL-25 se nota enseguida. La primera ventaja está en la libertad creativa: el director de fotografía no tiene que renunciar a sus ópticas favoritas ni adaptarse a cámaras más ligeras sino qie puede trabajar con zooms largos y lentes pesadas, las mismas que usaría en trípode o steadycam.

Esa potencia se traduce en planos más limpios y fluidos, con menos vibración y una inercia que permite travellings aéreos prolongados y estables.

Además, está la eficiencia práctica: al ser capaz de elevar todo el paquete de cámara previsto para el proyecto, el dron evita cambios constantes de equipo y asegura continuidad entre lo que se rueda en tierra y lo que se capta desde el aire.

Que el mayor dron de cine europeo se fabrique y vuele desde Canarias no es una anécdota: habla de talento local, de tejido técnico y de un marco fiscal que atrae rodajes.

Ni Francia ni Inglaterra: la próxima vez que veas un plano aéreo imposible, quizá venga de un taller en Tenerife.