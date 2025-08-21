Una semana de retornos: Ulises y el teniente Frank Debrin vuelven a la gran pantalla

Dos esperados retornos a la gran pantalla, el de Ulises a Itaca, y las locas aventuras del teniente Frank Debrin, marcan las citas culturales de esta semana en la que se estrena también la serie sobre la historia de Amanda Knox, la estadounidense acusada de asesinato en Italia, que protagonizó uno de los juicios más mediáticos de la última década.

'El retorno', Ulises regresa a Itaca de la mano de Pasolini

El viernes 22 se estrena la particular visión del productor y director Uberto Pasolini sobre la 'Odisea' de Homero, un clásico de la literatura que marcó su niñez y que ha centrado en esta producción en el regreso de Ulises/Odiseo a Itaca diez años después del final de la guerra de Troya.

Con Ralph Fiennes en el papel del héroe griego, Juliette Binoche como Penélope y Charlie Plummer (Telémaco), Pasolini revisa a través de la obra del poeta las consecuencias de la guerra sobre quienes la protagonizan y sus familias.

El filme cuenta también con la participación de la española Ángela Molina en el papel de Eurycleia, la nodriza de Ulises y Telémaco y una figura clave en el Palacio de Itaca.

Vuelve el teniente Frank Debrin ... hijo

Esta semana regresa a los cines el recordado teniente Frank Debrin, interpretado por el actor Leslie Nielsen en la conocida y exitosa saga 'Agárralo como puedas', que triunfó en la gran pantalla entre los años 1988 y 1994.

En esta nueva entrega es su hijo, Frank Derbin Jr. interpretado por Liam Neeson, el protagonista del renacer del torpe teniente de policía en esta producción que recupera el nombre original 'The naked gun'.

Y junto a Neeson en el reparto una de las actrices de moda, Pamela Anderson. Estreno también el viernes 22.

'Amanda Knox: una historia retorcida'

Disney + recupera esta semana las historias basadas en hechos reales en la miniserie original 'Amanda Knox: una historia retorcida', que se estrena en exclusiva este miércoles con el lanzamiento de sus dos primeros episodios (y uno semanal a partir de entonces).

La miniserie relata los cuatro años que la joven estadounidense Amanda Knox pasó en una prisión italiana acusada del asesinato de su compañera de piso, la británica Meredith Kercher, en 2007 en la ciudad de Perugia, y su lucha por la libertad.

La actriz Grace Van Patten interpreta a Knox en esta revisión del mediático caso - juicio incluido - que cuenta con la llamativa presencia como productora de Monica Lewinsky, recordada por su polémico paso como becaria por la Casa Blanca durante la presidencia de Bill Clinton.

'Sin cobertura'

Ernesto Sevilla, Alexandra Jiménez y Luna Fulgencio protagonizan la comedia 'Sin cobertura', bajo la dirección de Mar Olid, en la que la más pequeña de una familia está cansada de que todos estén siempre pegados al móvil y no le presten atención. Durante un viaje al pueblo de su abuela para celebrar su cumpleaños, conoce a una pitonisa que le concede un deseo: que desaparezcan los teléfonos.

'Shadow Force'

Joe Carnahan dirige 'Shadow Force', el thriller de acción en el que con una recompensa por sus cabezas, la pareja formada por Omar Sy y Kerry Washington huye con su hijo para escapar de su antigua organización: una unidad de operaciones en la sombra que ha sido enviada para liquidarlos.

'Tiburón blanco'

El australiano Kiah Roache-Turner escribe y dirige 'Tiburón blanco. La bestia del mar', protagonizada por Mark Coles Smith junto a Sam Delich, Lee Tiger Halley, Sam Parsonson y Joel Nankervis, en su debut en la gran pantalla. Tras un ataque brutal de las tropas japonesas, un pequeño grupo de reclutas queda varado en medio del mar de Timor. Sin provisiones ni forma de volver a casa, los soldados pronto descubrirán que un tiburón blanco con sed de sangre está siguiendo sus pasos muy de cerca.

'Blue Sun Palace'

'Blue Sun Palace', la cinta que fue galardonada con el Premio del Jurado en la Semana de la Crítica de Cannes 2024 y se dejó ver en la Seminci de ese mismo año, narra la historia de dos mujeres de la comunidad china en Estados Unidos. Ambas, Amy y Didi, se enfrentan a la distancia con su hogar frente a un destino que parece bifurcarse por muchos caminos.