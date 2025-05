Ralph Fiennes: "Cuando veo imágenes de los preparativos del cónclave, pienso: 'Oh, yo he estado ahí'"

Ralph Fiennes (Ipswich, 1962), el actor británico que debe su tercera y última nominación al Oscar a su interpretación del cardenal Thomas Lawrence en la exitosa película 'Cónclave', no puede evitar una sonrisa entre benevolente y resignada cuando se le pregunta por cómo está viviendo los preparativos de la elección del sucesor del papa Francisco. "La verdad es que cuando estos días veo las imágenes, pienso: 'Oh, yo he estado ahí' -explica divertido-. Seguramente, si no hubiera hecho 'Cónclave', no me sentiría tan concernido, pero con toda la investigación y las lecturas que hice para preparar la película, ahora estoy muy interesado, tengo mucha curiosidad por saber a quién elegirán. Hay mucho drama en esa situación. Siempre me ha llamado la atención esa estructura tan peculiar llamada Iglesia Católica. De hecho, yo mismo fui católico hace tiempo".

Fiennes ha visitado Barcelona para recibir el Premio de Honor del BCN Film Fest y para presentar 'The return', una película dirigida por el italiano Uberto Pasolini que adapta la última parte de la 'Odisea', la que narra la llegada de Ulises a Ítaca tras una ausencia de 20 años, despojándola de los elementos fantásticos y mitológicos presentes en el relato de Homero para centrarse en el estudio psicológico de los personajes. El actor inglés interpreta con pasmosa solvencia a un Ulises atormentado por la culpa y que exhibe sin reparo los estragos del tiempo en su físico de musculoso guerrero (cinco meses de entrenamiento y dieta necesitó el habitualmente esbelto Fiennes para conseguir ese cuerpo de titán avejentado).

El Ulises de 'The return' no es, en ningún caso, un héroe ejemplar. En su ánimo pesa mucho más el trauma posbélico que sus supuestas proezas. "La noción del héroe es un constructo de una cultura que quiere darle a la nación un sentido de logro, de conquista -apunta el actor-. Son los políticos, los poetas y los narradores los que crean a los héroes. Pero las personas que han combatido en una guerra, que han arriesgado sus vidas o han participado en matanzas, no suelen hablar de ello, ni siquiera con sus familias, porque entienden que ahí no hay nada que celebrar. La guerra es un horror". "En la obra de Homero -tercia Uberto Pasolini- hay un estudio muy lúcido y descarnado de la violencia y de lo que le hace a la gente. A los que luchan en las guerras y a los que se quedan en casa. Y esa reflexión es atemporal. Extrañamente, el cine no le ha sacado a Homero todo el partido que le podría haber sacado. Hay relativamente pocas películas basadas en sus obras, especialmente en la 'Odisea'. Es algo que me sorprende mucho".

El valor de los clásicos

Fiennes recurre a su propia experiencia como actor forjado en el teatro shakespeariano para defender la conveniencia de que los clásicos lleguen a las nuevas generaciones. “Es esencial entender que los clásicos no son una cosa solo de su tiempo -subraya-. Son una parte de lo que nosotros somos hoy y por eso volvemos a ellos una y otra vez. Cuando voy a un museo y veo artefactos antiguos, lo que me conmueve de ellos es la humanidad que nos conecta a través del tiempo. Los antiguos clásicos, como las obras de Shakespeare, hablan de mí y de gente a la que conozco". Él mismo, cuenta, está a punto de estrenar su primer 'shakespeare' como director, en una producción ambientada en el presente, y se declara conmovido por la implicación de los jóvenes actores. "Recientemente he visto un montaje de 'Ricardo II', que es una obra bella pero poco representada, protagonizada por un actor que se hizo famoso con la serie 'Los Bridgerton' [Jonathan Bailey], y me impresionó cómo conectaba con el público joven".

Ralph Fiennes saluda a Ángela Molina en presencia del director Uberto Pasolini / Jordi Otix

Claro que si se trata de conectar con el público joven, difícilmente va a encontrar Ralph Fiennes un mejor vehículo que el papel de Lord Voldemort en la saga de 'Harry Potter'. Ni el comandante nazi Amon Göth de 'La lista de Schindler' ni el conde Lászlo Almásy de 'El paciente inglés' pueden competir en ese terreno con el malvado mago sin nariz. "La popularidad de Voldemort no le ha hecho ningún daño a mi carrera, la verdad -ríe-. Ese nivel de fama que te da participar en una franquicia tan exitosa me ha dado muchos beneficios y además ayuda a poner en pie películas como 'The return'. Es muy difícil hacer películas hoy en día, así que los productores quieren actores a los que el público conozca, es así de simple. Y, por otra parte, yo disfruté mucho interpretando a Voldemort y trabajando con actores tan maravillosos como mi amigo Alan Rickman, tristemente fallecido".

Entre otros alicientes, 'The return' brinda el reencuentro en la pantalla de Fiennes con Juliette Binoche (casi 30 años después de 'El paciente inglés') y cuenta con la presencia en el reparto de Ángela Molina, a quien el actor británico describe con admiración como "una gran actriz y una nueva amiga".