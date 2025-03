La furia de Gemma Blasco: un perspectiva visceral de una violación

"Tras ser violada en fin de año, Alex busca refugio en su hermano Adrián. Pero él, consumido por la rabia, sigue un camino cada vez más oscuro. Su reacción los aleja y ella canaliza el dolor a través del teatro, interpretando al vengativo personaje de Medea". Así se presenta 'La Furia', de Gemma Blasco.

Blasco es una de las candidatas a Biznaga de Plata junto a Belén Funes, Eva Libertad, Gracia Querejeta y Celia Rico. La barcelonesa llega con La furia, su ópera prima, una película que explora la violencia sexual y el proceso de sanación a través del arte. Con un enfoque valiente y una narrativa profundamente emocional, la cinta, protagonizada por Ángela Cervantes y Álex Monner, se adentra en las secuelas de una agresión y el papel del teatro como refugio y herramienta de expresión.

Un retrato crudo, explícito y visceral de la historia de una violación: "No es autobiográfica, pero sí me inspiró una situación que viví. "Cuando tenía 18 años y empezaba a estudiar cine, buscaba sentirme reflejada en ese estado traumático que estaba viviendo, pero no encontré muchas películas que lo mostraran como yo lo sentía", cuenta.

Este deseo de plasmar una mirada honesta y cruda sobre la violencia sexual la llevó a explorar narrativas que van más allá de lo convencional: "Empezamos a escribir en 2018, así que ha sido un camino largo".

Los desafíos

La directora reconoce que financiar la película fue una de las mayores dificultades del proceso. "Soy una privilegiada porque hay muchas películas muy buenas que no llegan a financiarse, es muy duro", admite. Pero también destaca otro reto importante: mantener la esencia del film a lo largo de los años de desarrollo: "Quería que la película que rodamos fuera la misma que habíamos imaginado el primer día, y eso no siempre es fácil", asegura.

El rodaje también trajo momentos especialmente duros, sobre todo al tratar escenas de gran carga emocional: "Había días muy intensos, como la escena de la fiesta en el piso o la secuencia de la violación, que fue muy compleja a nivel emocional para todo el equipo", relata Blasco. Sin embargo, también destaca que, a pesar de la dureza del tema, el rodaje estuvo marcado por un ambiente de respeto y mucho amor.

En un panorama cinematográfico donde el tema de la violencia de género ha sido abordado en diversas ocasiones, Blasco cree que 'La furia' aporta una mirada distinta: "Queríamos mostrar una perspectiva cruda que, hasta el momento, yo no había encontrado", explica. Además, la directora enfatiza la importancia de seguir explorando estas narrativas y demostrar que existe un cine comprometido y con una mirada propia.

Respecto a la posibilidad de llevarse la Biznaga de Oro, Blasco mantiene una actitud pragmática: "Nuestro objetivo es presentar la película a la industria y que pueda llegar al mayor público posible. Elegimos Málaga como escaparate, porque es muy importante este festival en el mundo cinematográfico y tiene mucha relevancia. Si llega un premio, será bienvenido, pero no es algo en lo que pensemos", confiesa.

'La furia' tuvo su estreno mundial en el Festival South by Southwest (SXSW) en Austin, Texas, y llegará a los cines el 28 de marzo de 2025.