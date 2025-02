Carolina Yuste y Eduard Fernández, Mejor actriz y actor protagonista en los Premios Goya 2025

Eduard Fernández ha sido premiado con el premio al Mejor actor protagonista en los Premios Goya 2025 por su interpretación en 'Marco'. Por su parte, la galardonada con el Goya a Mejor actriz protagonista ha sido Carolina Yuste por su papel en la película 'La infiltrada'.

Al recibir el premio de manos de su hija, la también actriz Greta Fernández, el actor apeló a no olvidar "el peligro del fascismo", los campos de concentración, "los guantámos y los Gaza".

"Cuidado, que vienen a caballo. Vienen tiempos difíciles", advirtió el tras recibir el Goya por uno de los papeles más complejos de su carrera, en un discurso en el que también tuvo un recuerdo especial para la actriz Marisa Paredes, fallecida recientemente.

Competía con Alberto San Juan, nominado por 'Casa en llamas', Alfredo Castro por 'Polvo serán', Urko Olazábal por 'Soy Nevenka' y Vito Sanz por 'Volveréis'.

Fernández ganó su primer Goya, como mejor actor protagonista, en 2001 por 'Fausto 5.0'. Ha estado 14 veces nominado y ésta es su cuarta estatuilla.

'Marco' cuenta la historia real de Enric Marco, un impostor español que aseguró haber sido prisionero en un campo de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial y al que da vida Eduard Fernández, que protagoniza además una de las películas favoritas de estos galardones, 'El 47'.

En la película, Yuste se pone en la piel de Aranzazu Berradre Marín, pseudónimo que utilizó una policía que se infiltró en ETA con tan solo 20 años y que se convirtió en el único miembro del cuerpo policial que convivió con la banda terrorista.

La información que obtuvo llevó a la desarticulación del conocido como comando Donosti.

Carolina Yuste dijo al recoger el premio que ésta es una película que habla de "nuestras heridas" y pidió "no usar las heridas de la gente para sacar rédito político y generar más violencia".

También unió su voz a las reclamaciones de la noche por una vivienda digna.

Es el segundo Goya que gana la actriz. Se llevó el de mejor actriz de reparto con 'Carmen y Lola' (2018), también bajo las órdenes de Arantxa Echevarría.

Y el año pasado estuvo nominada por 'Saben aquel', el filme sobre el humorista Eugenio de David Trueba, donde daba vida a su pareja, Conchita.

Por su parte, la actriz competía con Emma Vilarasau, por 'Casa en flames'; Julianne Moore, por 'La habitación de al lado' (The Room Next Door); Tilda Swinton, por 'La habitación de al lado' (The Room Next Door); y Patricia Lopez Arnaiz, por 'Los destellos'.

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España entrega este sábado los Premios Goya, los galardones más importantes que se conceden en el cine español, que celebran su 39 edición, una ceremonia que tiene lugar en el Palacio de Congresos de Granada.