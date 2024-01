De 'El laberinto del fauno' a 'The last of us', la maquilladora valenciana que triunfa en los Emmy

Una semana después, la valenciana Nelly Guimaras todavía sigue asimilando el premio Emmy a Mejor Maquillaje Prostético por su trabajo en la serie estadounidense 'The Last of Us' (HBO), basada en un videojuego de terror, acción y aventura. "Fue genial porque pensábamos que no íbamos a ganar, pero también fue muy raro porque yo estaba en Malta trabajando y vi la nominación en Internet. Nuestro jefe nos había incluido en la candidatura para agradecer el trabajo que hay detrás del proyecto", reconoce la valenciana, residente en Port de Sagunt, a Levante-EMV, del grupo Prensa Ibérica.

Guimaras, quien trabaja gran parte del año en Inglaterra -donde se concentran la mayor parte de sus proyectos-, se adentró en esta serie hace dos años, tras recibir una llamada de su jefa, que le pedía que se trasladara a Canadá para realizar el maquillaje prostético de esta serie postapocalíptica. Así, un total de 80 personas se desplazaron hasta el país para iniciar los preparativos y el rodaje de la producción, que cuenta con nueve capítulos y se estrenó el pasado 15 de enero de 2023. La valenciana recuerda que sólo la preparación se prolongó un año. "Hay muchos meses de trabajo previos al rodaje", recuerda. Así, durante este tiempo, la ganadora se encargó de llevar a cabo todo el proceso del maquillaje, que consiste en realizar un molde de la cara de los actores, con los que se realiza el maquillaje que llevan los protagonistas durante la grabación de los distintos capítulos. View this post on Instagram A post shared by Nelly Guimaras (@nellyguimaras) Sin embargo, esta no es el único proyecto en el que ha trabajado la valenciana durante su trayectoria profesional. Ella también ha realizado el maquillaje de 'El laberinto del fauno', 'Guardianes de la Galaxia' o 'Guerra Mundial Z', entre otros. Un anuncio en el periódico Sus inicios en este mundo fueron bastante casuales. Recuerda que desde pequeña le encantaba dibujar y pintar. "Un día mi hermana vino a casa con un diario en el que había un anuncio sobre una escuela de maquillaje", explica. Decidió probar suerte y, al poco tiempo, empezó a trabajar en un taller de París. Unos meses después, la valenciana regresó a España para colaborar en su primer proyecto. Guimaras iba a realizar el maquillaje prostético de la película 'El laberinto del fauno' (2006), dirigida por Guillermo del Toro, la cual, en sus palabras, "recuerdo con mucho cariño, ya que éramos como una familia, que consiguió llegar muy lejos". 'Succession', 'The Bear' y 'Bronca' reinan en unos Emmy cargados de nostalgia Desde ese momento, Guimaras no ha dejado de trabajar en el sector del maquillaje prostético. "Tras esa película, empezó mi contacto con las productoras inglesas", explica. A pesar de ello, reconoce que en los rodajes siempre encuentra a muchos compañeros españoles, que se han tenido que trasladar a otros países. "Hay mucho potencial y están muy reconocidos", indica. Viajar a otros países La valenciana viaja constantemente a diferentes países para desarrollar su trabajo. Aunque es un oficio "muy sacrificado", se convierte en "una pasión, que engancha". "Lo más sacrificado es dejar de lado tu vida personal porque nunca estás en casa", reconoce. Ella trabaja para varios talleres, en los que ha conseguido "encontrar un sitio". A pesar de ello, reconoce que, al principio, le hubiera gustado tener su propio taller. "Me he dado cuenta que pasan más tiempo organizando que esculpiendo y pintando, que es lo que realmente nos gusta", concluye. La Academia de Televisión de Estados Unidos entregó este lunes los galardones, tras una primera entrega la semana pasada. Así, la serie de drama 'Succession' y la comedia 'The Bear' lideraron esta 75 edición con seis galardones cada uno, seguidos por la serie limitada 'Beef' que logró alzarse con cinco premios. La gala se llevó a cabo en Los Ángeles tras haber sido pospuesta en 2023 por las huelgas de los sindicatos de actores y guionistas de Hollywood.