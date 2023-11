Paula Ortiz, directora de 'Teresa': "Alguien que duda no puede ser totalitario, es imposible"

Paula Ortiz estrena este viernes su última película, 'Teresa', en la que se acerca a la figura de Teresa de Jesús de una manera muy especial. Protagonizada por Blanca Portillo y Asier Etxeandia, la producción de la aragonesa, autora del guion junto a Juan Mayorga y Javier García Arredondo, está llamada a ser una de las sensaciones de la temporada.

-Teresa y no Santa Teresa… ¿Por qué?

-Efectivamente. Por varias razones, primero, porque nos dedicamos a explorar a la mujer antes de que nadie la catalogara o le pusiera títulos de santa. Segundo, porque tanto Juan Mayorga como yo y prácticamente todos los que hemos hecho esta película, no participamos de la fe católica aunque ejerzamos una absoluta pasión por el personaje de Teresa. Es una película que se adentra en una mujer en un momento muy concreto de su vida que se sitúa ante una serie de decisiones y que hace examen de conciencia en un momento de busca de sentido y de preguntas existenciales que recorren su propia experiencia. Algo que nos define su experiencia como mujer más allá de todo lo demás.

-Su primer encuentro con Teresa ya fue una convulsión según ha contado en otras ocasiones.

-Hoy me acordaba que Rosendo Tello en un curso de teatro en Albarracín con Jesús Arbués me hizo leerla a oscuras para aprender a vivir el poder de la palabra poética. Lo hice a través de Santa teresa y fue muy convulsionante. Es una mujer que me sorprende mucho. Los vuelos de la mística castellana son unos universos muy poco explorados por el cine porque son muy anticinematográficos ya que están muy alejados del aquí y el ahora. Pero sensorialmente sí que exploran un tipo de conocimiento, de experiencia interior y exterior de lo que es ser humano que a mí me nombra mucho y me interpela mucho. Es una mujer que como poeta me ha interpelado durante toda la vida, me ha acompañado mucho.

-Teresa es un personaje que reivindicaba desde el silencio, pero no sé si hay un personaje más polémico a lo largo de la Historia, incluso hoy en día.

-Es verdad, siempre es polémico. Es curiosísimo que es una mujer que cuando murió casi la queman y a los diez años fue elevada a los altares por intereses socioeconómicos del imperio. Murió como una rock star, fue una mujer controvertida, que pasó de un extremo a otro, de hereje, de la reformadora disruptiva en un cisma en la iglesia a símbolo de la fe católica, a ser santa. Y así ha sido durante 500 años, ha pasado de símbolo del nacionalcatolicismo con Franco, que dormía con su brazo incorrupto, a la reivindicación anarquista de Sender, a la reivindicación feminista de sus últimas lecturas. Y es que Teresa es todo y a la vez es ninguna de esas cosas porque ella fue la catarsis, la cristalización de la tensión de su tiempo. Su expresión es tan poderosa, su palabra es tan fina y contradictoria que puede ser leída y puede alumbrar sensibilidades y agendas de todos los tiempos. Pero como dice Juan Mayorga es más importante lo que ella tiene que decirnos a nosotros que lo que nosotros queramos decir de ella. Sigue siendo una persona que es asombroso que todo el mundo tiene alguna noticia de ella. ¿De cuántos personajes de nuestra cultura podemos decir algo así?

-¿El silencio es revolucionario?

-A mí me parece una de las ideas más preciosas y preciadas de Teresa. Hizo tambalear el sistema, desestabilizó el sistema del poder, tanto de la Corte como de la Iglesia y de la forma de control más violenta que ha tenido la Iglesia a lo largo de la Historia como es la Inquisición, desde el silencio. Les sacó de sus casillas, le consideraron un peligro por decidir irse a una casa con 12 hermanas a vivir bajo una nueva norma con dos cuestiones fundamentales: buscar un espacio desde el encierro para ser libres y donde poder orar y pensar en silencio sin intermediarios, sin sacerdotes. Y con una nueva norma donde todas fueran iguales. Es profundamente subversiva pero la elegancia para hacer eso desde el silencio, es única. Que les hiciera temblar el peligro de 12 mujeres en una casa en Ávila pensando en silencio porque no pueden controlar su pensamiento, me parece una idea muy revolucionaria.

-Y todo desde la duda más absoluta.

-La duda es el motor de Teresa porque es una mujer que duda a cada instante. La película empieza y acaba diciendo ¿Nunca dudáis, Teresa? Ella duda de todo. Es una mujer de fe cuyo motor es la duda, la duda consigo misma, el autocuestionamiento permanente y el cuestionamiento del mundo. Es que es la duda lo que realmente hace que avancemos, que busquemos y es la duda es la gran herramienta contra cualquier dogmatismo, contra cualquier totalitarismo o fascismo. Alguien que duda no puede ser totalitario, es imposible.

-¿Cómo se hace cine desde ese silencio?

-Es una película que es árida cuya base es el silencio pero también la palabra. Ella es una mujer muy contradictoria y aunque promulgó una revolución desde el silencio nunca dejó de hablar ni de escribir. Pero es verdad que esas búsquedas que ella tiene son puramente sensoriales y ese pensamiento en el silencio han sido traducidos de una manera lo más sensorial posible. Estuve una semana de clausura en Toro (Zamora) en uno de los conventos que fundó ella. Fue muy revelador ver cómo viven y cómo es esa comunidad. Fueron increíblemente respetuosas y unas mujeres de un altísimo debate intelectual, con una capacidad de debate, pensamiento y entendimiento muy poderosa. Cuando ellas hacen esas reflexiones es algo inmóvil, en silencio y eso es anticinematográfico. Yo lo traduje en una especie de fusión de modos de meditar de muchas religiones porque te das cuenta que la búsqueda de ese estado que trasciende a otro lugar todas las religiones usan las mismas herramientas de silencio, de respiración, de vibración, de posición del cuerpo que conecta con la tierra y el cielo. Y ahí les di unas respiraciones a las monjas en la película que no son verdad, pero podría serlo.

-La película gira en torno a las brillantes interpretaciones de Blanca Portillo y Asier Etxeandia, ¿tuvo claro desde el principio que serían ellos los protagonistas?

-Se escribió el guion para ellos. Hicimos una lectura de un guion muy primitivo, cuando todavía estaba muy cerca la obra de teatro de Juan Mayorga, hace ocho años, y fue muy revelador escuchar los personajes en sus voces. Teníamos la duda de si el castellano del siglo XVI iba a ser comprensible y fue brutal, salimos todos muy conmocionados. Y desde entonces todo se ha hecho para ellos. Son actores con capacidades interpretativas superdotadas, que tienen un control muy fuerte de su presencia, su cuerpo, su voz, de la palabra, de la comprensión, sus textos, sus silencios… Son dos actores muy bestiales. Además, juntos tienen una relación de amistad y amor muy profunda, de hace muchos años, y tienen un impulso erótico (en lo profundo) muy fuerte entre ellos que les mantiene en una electricidad creativa constante. Son muy fuertes juntos, se aman y se temen de forma extrema. Eso actoralmente es un privilegio.

-¿Hace ocho años? Sí que ha sido largo este proyecto.

-Es una película difícil de hacer entender y de encontrar financiación, no es una historia de amor o un thriller, es una historia cuya columna vertebral es la duda existencial, es un combate dialéctico, es una lucha contigo mismo con tus mejores vuelos y tus peores pesadillas, con preguntas que te lanzan al abismo. Es algo profundamente humano pero que no está en la corriente de la moda, por eso ha costado tanto, pero ha merecido la pena. Ahora lo vemos por cómo la está acogiendo la gente.

-¿Hablamos de los premios?

-Es un año muy difícil con grandes producciones, nombres y grandes nombres que salen, así que no sé qué pasará.