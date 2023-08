Directora de 'Frozen' y guionista de la última película Disney, 'Wish: El poder de los deseos', Jennifer Lee es también la directora creativa del estudio. Por sus manos pasan los proyectos de una compañía que celebra su centenario tras las crisis provocadas por la pandemia y algunas cancelaciones.

Tras el efecto que ha tenido la pandemia y la crisis en la exhibición, ¿cómo se decide en Disney qué películas se estrenan en salas y cuáles irán a la plataforma?

A medida que vamos recuperándonos, con todas las salas de nuevo abiertas, la idea es estrenar todas nuestras películas en los cines tratando de tener una ventana amplia antes de ir al ‘streaming’, con la idea de volver a atraer al público a las salas. Pero evidentemente tenemos series que son perfectas para Disney + y películas que son perfectas para los cine dadas sus características técnicas, la pantalla ancha, el aspecto musical… Es una experiencia que debe vivirse en el cine. Por eso vamos a seguir priorizando la experiencia de las salas.

En este momento, en plena celebración del centenario, hay una pugna con el gobernador de Florida, Ron De Santis, por cuestiones relacionadas con los parques Disney, y además en Emiratos Árabes se ha prohibido 'Spider-man: Cruzando el multiverso' y en otros 14 países no quisieron estrenar ‘Lightyear’ a causa de la escena del beso lésbico. ¿Cómo afecta todo esto al proceso creativo de Disney?

Lo que hemos aprendido es que debemos centrarnos en la narrativa y en los personajes. Hay que centrarse en la historia y en cómo son los personajes, en qué necesita la historia que contamos. Sería un error al escribir las películas pensar en estas situaciones que se producen en sitios determinados y estar condicionados por este tipo de decisiones. Una de las principales ideas de Disney es que todo el mundo se vea reflejado en las películas, sea cual sea su condición. Eso es Disney, y en esto consiste el hecho de contar historias y conseguir que la gente conecte con ellas. Los cimientos deben seguir ahí, adaptándonos a los cambios que aparezcan en el mundo.

Mickey Mouse ya es un personaje de dominio público en algunos sitios

Mickey Mouse es una de las estrellas de la casa, un emblema Disney. ¿Es verdad que al cumplirse los 100 años de su creación el personaje pasa a ser de dominio público?

Cada país tiene una normativa distinta en este sentido y es verdad que en algunos sitios ya es un personaje de dominio público. Pero no nos afecta en absoluto. Estamos muy comprometidos con Mickey Mouse, aunque es verdad que existen límites sobre cómo, por ejemplo, puede ser utilizada su imagen por otros artistas. Para nosotros no ha cambiado nada en cómo vamos a seguir trabajando el personaje.

Usted ejerce en Disney de guionista, productora y directora. ¿En cuál de estos cometidos se siente más cómoda?

Me encanta dirigir, me parece lo más inspirador, pero, por encima de todo, escribiendo es cuando me siento más cómoda.

'Wish: el poder de los deseos' es una película que surge para celebrar el centenario de los estudios. ¿Cómo nace la idea, las influencias y conceptos procedentes de otras producciones de la compañía?

Teníamos claro que queríamos hacer algo para celebrar estos 100 años, para honrar nuestro legado, pero no queríamos que fuera algo parecido a un colage del pasado. Queríamos hacer una historia original, ni siquiera una adaptación. Eso en primer lugar. Luego pudimos colocar guiños concretos que son parte de ese legado, pero pensando siempre en que no fueran elementos que sacaran al espectador de la película. Ante todo prevalecía la idea de hacer algo con una identidad propia. Ese era el principal reto, no quedarnos en el pasado y usar la narrativa para seguir adelante.

'Bambi' es un gran ejemplo de cómo mostrar las heridas que nos convierten en lo que somos

Usted no iba a escribir esta película, pero tenía tan claro todo el concepto que al final le pidieron que hiciera el guion.

Lo que hago en todas las partes del proceso es conversar con los guionistas y creativos, me muestran las ideas que tienen para cada historia, les hago preguntas sobre lo que experimentan los personajes. Cuando me junté con el equipo de ‘Wish’ había un flujo de ideas enorme y conecté inmediatamente con los personajes. Enseguida me dijeron que tenía una visión muy clara y que escribiera el filme. Hice solo un borrador, pero al final lo escribí. He estado trabajando de manera muy estrecha con el equipo de guionistas de modo que podía seguir realizando mi otro trabajo en el estudio sin desvincularme de la escritura de la película. Esa es mi pasión. Es muy diferente cuando ejerzo de productora ejecutiva a cuando soy guionista, siempre estoy abierta para escuchar a todos y solucionar problemas. Como productora ejecutiva debo tomar decisiones cuando creo que algo no funciona.

¿Cómo se equilibra una película pensando en el público infantil y en el adulto? Hace unos meses estuvo Quentin Tarantino en Barcelona y contó que ‘Bambi’ es una de las películas que más le traumatizaron de pequeño, algo que le ha pasado a mucha gente.

Yo creo en el poder de los cuentos de hadas y en que acostumbran a darnos lecciones. Así que ‘Bambi’ nos ayudó mucho, aunque pueda dar miedo, a confrontarnos con el dolor. Era un reconocimiento muy poético del dolor que implica la pérdida. Es un gran ejemplo de historia que sirve para todas las edades, de cómo mostrar las heridas que nos convierten en lo que somos. Los cuentos de Disney son parte del crecimiento de los niños y para los adultos reflejan un poco los retos a los que nos enfrentamos.