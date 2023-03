Sir Michael Caine: el actor que triunfó con su acento 'cockney' y la ambigüedad sexual

Cuando el padre de Michael Caine falleció a los 56 años tenía en sus bolsillos solo tres chelines y ocho peniques. En ese momento, el futuro protagonista de ‘Alfie’, ‘El hombre que pudo reinar’ y las dos versiones de ‘La huella’ juro que llegaría a ser alguien. Este es uno de los muchos detalles que cuenta el actor en ‘MCaine’, documental de la alemana Margarete Kreuzer disponible desde este martes en Filmin. Kreuzer, quien antes había realizado un documental bien distinto, ‘Revolution of sound: Tangerine Dream’, centrado en el grupo de música electrónica y planeadora, ha contado con algo esencial en estos casos: la presencia activa de Caine contando anécdotas de su vida y trabajo.

A la causa se suman un director que le conoce muy bien, Christopher Nolan; el fotógrafo que le hizo algunas de las fotos más decisivas de su carrera en los 60, David Bailey, y Chas Smash, integrante del grupo Madness. Todos aportan su conocimiento sobre un actor londinense de origen ‘cockney’ que en los dorados 60, entre los efluvios del ‘swinging London’ y la moda de Carnaby Street, fue uno de los integrantes de la revolución artística protagonizada por la clase trabajadora. Junto a él, los Beatles, los Rolling Stones, los actores Richard Burton y Sean Connery y el pintor David Hockney.

El filme se titula ‘MCaine’, anagrama de cinema. Sigue cronológicamente los pasos de este actor forjado a sí mismo que nunca escondió el acento ‘cockney’, todo lo contrario. Llegó a los escenarios de Londres y fue suplente de Peter O’Toole en la obra ‘Emboscada en la jungla’, centrada en un grupo de soldados británicos. Después participó en la primera pieza de un entonces desconocido Harold Pinter. Fan declarado de Marlon Brando y Humphrey Bogart, adoptó el nombre de Caine al ver en las rutilantes marquesinas de un cine de Leicester Square el título de ‘El motín del Caine’, de Bogart. En realidad se llama Maurice Joseph Micklewhite.

No fueron fáciles sus inicios. Cuenta Caine en el documental que en esa época tuvo que trabajar también lavando platos, taladrando carreteras y de portero de noche en un hotel de mala reputación, “y a menudo tenía que cruzar rápido la calle para evitar a mis acreedores”. Por culpa de esta incerteza no funcionó bien su primer matrimonio. Había compartido piso con Terence Stamp, el actor escogido inicialmente para protagonizar ‘Zulu’ (1964). Stamp no pudo y le substituyó Caine en el que sería su primer gran éxito cinematográfico. Al director, el estadounidense Cy Endfield, no le importó en absoluto el acento de los bajos fondos del East End londinense de Caine. Fue algo parecido a una revolución de clase ver a un oficial británico en la Sudáfrica de 1879 hablando con ese acento.

Stamp volvió a cruzarse en su vida. Había protagonizado la pieza ‘Alfie’ en los teatros. Al preparar la adaptación al cine, los productores pensaron en él. Stamp declinó porque la obra no había funcionado bien de público. Su substituto sería Caine, a quien el hijo del director del filme, Lewis Gilbert, conocía desde hacía tiempo. Estrenada en 1966, es la película clave en su carrera. A partir de ese momento, decidió utilizar la ambigüedad sexual en el teatro y el cine. E impuso una nueva estética. David Bailey recuerda que fue Caine quien puso de moda las gafas de pasta en las películas.

Numerosas anécdotas

El documental abunda en anécdotas no muy conocidas, imágenes de los rodajes de ‘La batalla de Inglaterra’ y ‘Funeral en Berlín’, entre otras, y buen material de archivo como el de la fiesta que le dedicó Shirley MacLaine cuando rodaron juntos ‘Ladrona por amor’ (1966). Caine recuerda que se hizo amigo de Alfred Hitchcock, pero no aceptó el papel de asesino de mujeres que este le propuso para ‘Frenesí’ (1972). Lo hizo finalmente Barry Foster. Tiempo después se encontraron en una calle de Berlín. Hitchcock lo miró y le negó el saludo.

Si los Smiths utilizaron una fotografía de Terence Stamp para uno de sus sencillos y Yo La Tengo tienen una canción titulada ‘Tom Courtenay’, Madness compusieron en 1984 el temazo ‘Michael Caine’. Es Chas Smash quien explica como Harry Palmer, el espía impasible que encarnó Caine en tres películas, es el James Bond de la clase trabajadora. Con el genuino Bond, Sean Connery, hicieron juntos ‘El hombre que pudo reinar’.

Se retiró a Miami a mediados de los 90, pero Jack Nicholson, que residía también en la ciudad, le convenció para hacer juntos ‘Sangre y vino’ (1996). Caine volvió al cine con notable éxito: tres años después ganaría el Oscar por ‘Las normas de la casa de la sidra’ y en 2000 Isabel II le otorgó el título de Sir. Tras otro retiro, sería Nolan quien le convencería de volver a la accióm interpretando al mayordomo Alfred en ‘Batman begins’ (2005). “Le dio calidez a algo que sería demasiado oscuro”, cuenta Nolan. Desde entonces, no hay filme de este director sin el concurso de Caine con la excepción de ‘Dunkerque’, aunque en este relato bélico puede escucharse un momento su voz hablando por radio con Tom Hardy.