La Academia de Hollywood ha decidido que la agresión que Will Smith protagonizó abofeteando a Chris Rock en la edición de 2022 de la ceremonia de entrega de sus Premios Oscar marca un punto de inflexión. No están dispuestos a que nada parecido vuelva a suceder.

La gala de los Premios Oscar 2023 está ya muy cerca (tendrá lugar la madrugada del domingo 12 al lunes 13 de marzo a las 2:00 de la madrugada hora española), y la organización del evento prepara un protocolo para mejorar al máximo su capacidad de reacción ante cualquier imprevisto durante la celebración de la ceremonia. El director ejecutivo Bill Kramer confesó en una entrevista con la revista 'Time' que se vieron superados por la situación vivida en la 94ª edición, asegurando que "no estuvimos a la altura". Ahora están dispuestos a corregir ese error.

Por tanto, desde que arranque la alfombra roja frente al Dolby Theatre de Los Ángeles habrá un "equipo de crisis" preparado para responder de inmediato. “Hemos creado una serie de estructuras y equipos de comunicación para reunirnos lo más rápido posible y actuar conjuntamente si ocurre algún acontecimiento inesperado”, ha explicado en la entrevista Kramer, que puntualiza que este 2023 habrá muchísima más seguridad. “Tenemos todo un equipo de crisis, algo que nunca habíamos tenido antes, y pondremos otros protocolos en marcha después de contemplar diversos escenarios”, avanza, argumentando que la agresión les ha hecho pensar y “abrir nuestras mentes a todas las cosas que pueden ocurrir en los Oscar” para no tener que tomar decisiones "sobre la marcha".

La bofetada que Will Smith propinó a Chris Rock, presentador de la edición de 2022 de los Premios Oscar en Los Ángeles, provocó una cascada de reacciones que han afectado seriamente a la gala de este año. El actor, que se llevó una estatuilla minutos después de la agresión, recibió un veto de diez años por parte de la Academia, y el cómico declinó conducir la ceremonia de 2023, trabajo que ha recaído en Jimmy Kimmel, que ya lo hizo, con notable éxito, en las ediciones de 2017 y 2018. Precisamente esas ocasiones fueron las últimas, hasta este año, que contaban con un único presentador.

No obstante, aquel desafortunado incidente parece que va a servir para mejorar la organización de la gala. Janet Yang, presidenta de la Academia de Hollywood, ha admitido que "lo que vivimos el año pasado fue inaceptable y nuestra respuesta no estuvo a la altura. Supuso un punto de inflexión para actuar con mayor transparencia y responsabilidad". Lo que sea necesario para que los Premios Oscar de este año no acaben a tortas.