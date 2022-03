Wanda Sykes, Amy Schumer y Regina Hall, así son las tres presentadoras de los Oscar 2022

Un trío de cómicas ha aceptado finalmente uno de los trabajos menos apetecibles en Hollywood: ser las maestras de ceremonia de la 94 edición de los premios Oscar, que se celebrará el 27 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles. A través del humor y de una mayor participación del público (se anunciará la película elegida en Twitter a través del 'hashtag' #OscarsFanFavorite), la Academia busca recuperar el imán perdido el año pasado, cuando la retransmisión obtuvo los índices de audiencia más bajos de su historia.

Wanda Sykes, Amy Schumer y Regina Hall presentarán un segmento cada una de las tres horas que durará la entrega de premios retransmitida por la cadena ABC. Serán las primeras presentadoras desde 2018, cuando Jimmy Kimmel se puso al frente por segundo año consecutivo. Desde entonces el puesto no ha encontrado candidatos: Kevin Hart era el elegido en 2019 pero se cayó tras la polémica por sus comentarios homófobos en redes sociales, sustituido por una corta presentación de Tina Fey, Amy Poehler y Maya Rudolph. Y en 2021 Regina King hizo un potente pero corto discurso de inauguración. Entre las opciones para 2022, el productor Will Packer buscaba un cuarto presentador en Jon Hamm ('Mad Men') que, según 'The New York Times', no aceptó.

Chris Rock o Steve Martin también estaban en la lista, en su caso para repetir papel de anfitrión, ese hueco difícil pero clave para la viralidad de los mejores momentos, como el famoso selfi de Ellen DeGeneres con las grandes estrellas en 2014. Finalmente llevarán la batuta tres de los rostros más conocidos de la comedia en Estados Unidos, con experiencia como presentadoras en entregas de premios (Schumer, los MTV en 2015; Hall los Black Entertainment Television en 2019) y programas de televisión (Sykes en la Fox).

Wanda Sykes: de la Agencia de Seguridad Nacional a Hollywood

Protagonista, creadora y guionista de la serie 'La familia Upshaw' (Netflix), Wanda Sykes (1964) tiene una larga trayectoria en cine ('Monster in Law', 'Down to Earth'), televisión ('The Good Fight', 'Curb Your Enthusiasm', 'Black-ish', 'The New Adventures of Old Christine') y poniendo voz a personajes de animación ('UglyDolls'). De sus 14 nominaciones a los Emmy ganó uno en 1999 como guionista en el 'Show de Chris Rock'. En 2009 estrenó su propio 'talk show' en la cadena Fox, aunque solo duró unos meses. Un año antes Sykes salió del armario al aparecer en una manifestación en contra de la Proposición 8, referéndum en California que eliminó el derecho al matrimonio homosexual, finalmente desestimado por el Tribunal Supremo de EEUU. También colabora con PETA y con el Centro Ruth Ellis para ayudar a jóvenes sin hogar de la comunidad LGTBI. Antes de dedicarse a la comedia trabajó como contratista para la Agencia de Seguridad Nacional y cuenta que si no fuera actriz, sería chef. Sykes toca la batería, es una apasionada del tenis y nunca se pierde el US Open. Conoció a su mujer en un ferry entre Nueva York y Fire Island en 2006. Juntas pasan cada verano en Francia.

Amy Schumer: el humor 'pisacharcos' y pasado de frenada

Tras 12 nominaciones al Emmy, Amy Schumer (1981) finalmente ganó en 2015 por su 'show' en Comedy Central. “Me encanta actuar. Estudié teatro en la universidad y nunca pensé en hacer monólogos en directo, pero ocurrió. Así que este papel me resulta muy natural. Me gusta que la gente vea esta otra parte de mí. Me preocupaba que pudiera distraer a los espectadores, pero creo que no ha ocurrido”, dice la actriz sobre su rol en el drama 'The Humans'. En su próximo proyecto, la actriz que suele arrollar con un humor 'pisacharcos' y siempre pasado de frenada vuelve a la comedia con la serie 'Life & Beth', que escribe y protagoniza como ya hizo con la película 'Trainwreck', dirigida por Judd Apatow en 2015. Un año después publicó sus memorias y en 2018 debutó en Broadway con 'Meteor Shower'. Prima segunda del senador demócrata Chuck Schumer, la actriz creció entre Manhattan y Long Island. De padre judío, afirma haber sufrido antisemitismo en su infancia. “Entre mi última película y la nueva serie creo que voy a tener un buen comienzo en 2022. Luego la gente se cansa de la sobreexposición, así que volveré a esconderme como hice durante un par de años. Esa es mi lección aprendida”.

Regina Hall: la actriz que no pudo meterse a monja

Además de protagonizar 'Girls Trip', filme producido por Will Packer, a su vez productor de esta nueva ceremonia de los Oscar, Regina Hall (1970) se ha metido a la crítica en el bolsillo con películas como 'Support the Girls', 'Master' y 'Honk for Jesus', 'Save Your Soul', estas dos últimas estrenadas en el Festival de Sundance. Antes de sus éxitos indies trabajó en títulos tan populares como las series 'Ally McBeal' o 'Ley y orden', así como en cuatro de las seis entregas de 'Scary Movie'. Estudió Periodismo en la Universidad de Nueva York pero la interpretación se cruzó en su camino a mediados de los 90 y desde entonces nunca la ha abandonado. A los 40, tras una dura ruptura sentimental, intentó perseguir un deseo que ya tuvo en la adolescencia: meterse a monja. No la aceptaron por ser demasiado mayor (el límite de la congregación católica que le interesaba está en los 39). “Nunca pensé en dejar nada, sino en caminar hacia algo. En ese momento no reparaba en mi carrera o en el sexo. Simplemente creía que siendo monja encontraría paz”, declara la actriz en una entrevista con 'The New York Times' en la que se lamenta sobre las dificultades de los actores negros en Hollywood.