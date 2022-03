Movistar Plus+ ha detallado cómo será su cobertura de los Premios Oscar 2022, cuya ceremonia de entrega se celebrará durante la noche del domingo 27 al lunes 28 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

A partir de las 00:00 horas comenzará 'La noche de los Oscar', un programa especial que repasará las nominaciones y las candidaturas con más posibilidades. Al frente de este previo estará María Gómez, que durante la retransmisión estará acompañada de los especialistas en cine María Guerra y Juan Sanguino, de la escritora y guionista Valeria Vegas y de la experta en redes sociales e industria audiovisual Elena Neira.

Un año más, Cristina Teva y Gui de Mulder serán los encargados de cubrir la alfombra roja desde Los Ángeles. 'La noche de los Oscar' se podrá seguir simultáneamente en Estrenos 2 (dial 31), en #0 (dial 7) y en el canal pop up Los Oscar (dial 28). La gala, que arrancará a las 02:00, se emitirá en exclusiva en Estrenos 2 por M+.

En esta edición de los Oscar, cuatro españoles podrían alzarse con una estatuilla: Penélope Cruz, nominada a mejor actriz por 'Madres paralelas'; Javier Bardem, nominado a mejor actor por 'Being the Ricardos'; Alberto Iglesias, nominado a mejor banda sonora por 'Madres paralelas' y Alberto Mielgo, nominado a mejor corto de animación por 'The windshield wiper'.

Además, el lunes 28 de marzo, Estrenos 2 por M+ emitirá a las 23:00 horas un programa resumen con los mejores momentos de la noche.

Hasta el 4 de abril se podrá disfrutar en Movistar Plus+ de un canal pop up dedicado íntegramente a la emisión de las mejores películas, aquellas que se alzaron con la codiciada estatuilla dorada. Un repaso a la historia del cine a través de los grandes títulos premiados en los Oscar, con más de 100 títulos que acumulan 260 premios Oscar.