El drama de alta costura 'House of Gucci' ha liderado este miércoles las nominaciones a los Premios del Sindicato de Actores de Hollywood (SAG), obteniendo nominaciones para el premio al mejor reparto y para las interpretaciones de las estrellas Lady Gaga y Jared Leto.

Los premios, votados por los miembros del sindicato de actores SAG-AFTRA, son seguidos de cerca como indicadores de qué películas irán bien en la ceremonia de los Oscar en marzo. Los actores forman el grupo más numeroso que votará en los premios de la Academia.

Las películas estrella

El oscuro western ‘The Power of the Dog’ también recibió tres nominaciones del SAG para los actores Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst y Kodi Smit-McPhee. Pero se quedó fuera de los contendientes que compiten por el mejor reparto, al igual que el aclamado remake del musical ‘West Side Story’ de Steven Spielberg.

Las películas que competirán con ‘Gucci’ por el mejor reparto son ‘Belfast’, sobre una familia que vive en medio del conflicto en la Irlanda del Norte de finales de los años 60; la historia de una comunidad de sordos ‘CODA’; ‘El rey Richard’, sobre el padre de las estrellas del tenis Venus y Serena Williams; y ‘No mires arriba’, una comedia que es una alegoría sobre el cambio climático.

En ‘Gucci’, Lady Gaga interpreta a Patrizia Reggiani, una ambiciosa forastera que se casó con la familia sólo para que su antiguo cónyuge, interpretado por Adam Driver, fuera asesinado. Leto interpreta al incomprendido diseñador Paolo Gucci.

Otros actores nominados fueron Ben Affleck por su papel de tío cariñoso en ‘The Tender Bar’, Will Smith por el papel principal de ‘King Richard’, y Nicole Kidman y Javier Bardem por sus interpretaciones de Lucille Ball y Desi Arnaz en ‘Being the Ricardos’. ‘West Side Story’ recibió una nominación para la actriz de reparto Ariana DeBose.

Kristen Stewart, fuera de la lista

La actriz Kristen Stewart, quien muchos anhelaban su nominación por su papel de Lady Di en ‘Spencer’, no ha conseguido entrar en la lista de las nominaciones de los SAG Awards.

Asimismo, los usuarios en las redes sociales no han tardado en hacer eco de su descontento tras la noticia:

Cuando me he enterado de que Kristen Stewart se ha quedado fuera como mejor actriz en los #SAGAwards pic.twitter.com/z5CQ3fYEWi — Chema Rosales (@ChemitaRosales) 12 de enero de 2022

Netflix, estudio con más nominaciones

Netflix Inc. es el estudio cinematográfico con más nominaciones a los SAG, con siete en total, mientras que HBO y HBO Max encabezan la lista de televisión con 14 nominaciones.

Las nominaciones de televisión incluyeron cinco para el drama familiar corporativo ‘Succession’ y para la comedia ‘Ted Lasso’. El drama surcoreano ‘Squid Game’ obtuvo cuatro nominaciones.

Horario

Los SAG Awards se entregarán en una ceremonia televisada en directo el 27 de febrero, un mes antes de los Premios Oscar.

Nominaciones a lo mejor de la televisión

Mejor actor en una película para televisión o miniserie

Murray Bartlett, ‘The White Lotus’

Oscar Isaac, ‘Scenes From a Marriage’

Michael Keaton, ‘Dopesick’

Ewan McGregor, ‘Halston’

Evan Peters, ‘Mare of Easttown’

Mejor actriz en una película para televisión o miniserie

Jennifer Coolidge, ‘The White Lotus’

Cynthia Erivo, ‘Genius: Aretha’

Margaret Qualley, ‘Maid’

Jean Smart, ‘Mare of Easttown’

Kate Winslet, ‘Mare of Easttown’

Mejor actor en una serie dramática

Brian Cox, ‘Succession’

Billy Crudup, ‘The Morning Show’

Kieran Culkin, ‘Succession’

Lee Jung-jae, ‘Squid Game’

Jeremy Strong, ‘Succession’

Mejor actriz en una serie dramática

Jennifer Aniston, ‘The Morning Show’

Jung Ho-yeon, ‘Squid Game’

Elisabeth Moss, ‘The Handmaid's Tale’

Sarah Snook, ‘Succession’

Reese Witherspoon, ‘The Morning Show’

Mejor actor masculino en una serie de comedia

Michael Douglas, ‘The Kominsky Method’

Brett Goldstein, ‘Ted Lasso’

Steve Martin, ‘Only Murders in the Building’

Martin Short , ‘Only Murders in the Building’

Jason Sudeikis, ‘Ted Lasso’

Mejor actriz en una serie de comedia

Elle Fanning, ‘The Great’

Sandra Oh, ‘The Chair’

Jean Smart, ‘Hacks’

Juno Temple, ‘Ted Lasso’

Hannah Waddingham, ‘Ted Lasso’

Mejor elenco en una serie dramática

‘The Handmaid's Tale’

‘The Morning Show’

‘Squid Game’

‘Succession’

‘Yellowstone ‘

Mejor elenco en una serie de comedia

‘The Great’

‘Hacks’

‘The Kominsky Method’

‘Only Murders in the Building’

‘Ted Lasso’

Actuación de acción sobresaliente de un conjunto de especialistas en una comedia o serie dramática

‘Cobra Kai’

‘The Falcon and the Winter Soldier’

‘Loki’

‘Mare of Easttown’

‘Squid Game’

Nominados a las mejores películas

Mejor actor en un papel principal

Javier Bardem, ‘Being the Ricardos’

Benedict Cumberbatch, ‘The Power of the Dog’

Andrew Garfield, ‘Tick, Tick... Boom’

Will Smith, ‘King Richard’

Denzel Washington, ‘The Tragedy of Macbeth’

Mejor actriz en un papel principal

Jessica Chastain, ‘The Eyes of Tammy Faye’

Olivia Colman, ‘The Lost Daughter’

Lady Gaga, ‘House of Gucci’

Jennifer Hudson, ‘Respect’

Nicole Kidman, ‘Being the Ricardos’

Mejor actor en un papel secundario

Ben Affleck, ‘The Tender Bar’

Bradley Cooper, ‘Licorice Pizza’

Troy Kotsur, ‘CODA’

Jared Leto, ‘House of Gucci’

Kodi Smit-McPhee, ‘The Power of the Dog’

Mejor actriz en un papel secundario

Caitríona Balfe, ‘Belfast’

Cate Blanchett, ‘Nightm are Alley’

Ariana DeBose, ‘West Side Story’

Kirsten Dunst, ‘The Power of the Dog’

Ruth Negga, ‘Passing’

Mejor elenco en una película

‘Belfast’

‘CODA’

‘Don't Look Up’

‘House of Gucci’

‘King Richard’

Mejor grupo de especialistas en una película