Will Smith se ha sincerado sobre su carrera. El actor ha concedido una entrevista a 'GQ' en la que ha hecho un repaso a su filmografía, revelando cuál es la que considera que ha sido la peor película de su ya muy dilatada trayectoria.

La publicación preguntó al actor por sus mejores y peores películas. "La mejor creo que es un empate entre la primera de 'Men in Black' y 'En busca de la felicidad'. Por diferentes razones, esas son las dos películas casi perfectas. ¿La peor? No lo sé, 'Wild Wild West' es una espina que tengo clavada. Verme con pantalones de montar no me gusta", confesó.

Dirigida por Barry Sonnenfeld, 'Wild Wild West' también cuenta en su reparto con Kevin Kline, Kenneth Branagh y Salma Hayek. "La Guerra de Secesión ha terminado, la conquista del Oeste está en pleno apogeo y lo que debería ser una época de bonanza se convierte en una lucha de poderes debido a que una fuerza extraña y maligna se ha apoderado de la nación", reza la sinopsis.

La cinta recibió numerosas críticas negativas y cuenta con una calificación del 17% en Rotten Tomatoes. Cabe destacar que 'Wild Wild West' es la película que Smith decidió hacer en lugar de 'Matrix', ya que rechazó el papel de Neo que después fue a parar a Keanu Reeves. El filme contó con un presupuesto de 170 millones de dólares y consiguió recaudar 222,1 millones a nivel mundial.

Además, la producción se llevó cinco premios Razzie, incluyendo los galardones a peor película, peor guion, peor director, peor canción original y peor pareja en pantalla para Smith y Kline. También era candidata a los premios a peor actor para Kline, peor actor de reparto para Branagh y peor actriz para Hayek.