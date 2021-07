'Titane', de la francesa Julia Ducournau, se llevó este domingo la Palma de Oro de Cannes a la mejor película de la 74 edición de este festival, en una designación que llegó con anécdota, ya que fue anunciada con antelación por error por el presidente del jurado, Spike Lee.

El orden de entrega de los premios deja siempre el ganador de la Palma como el último en ser anunciado, al ser el galardón más importante del festival, pero Lee se confundió al ser preguntado por el palmarés ante la mirada sorprendida de sus compañeros del jurado.

On a frôlé la catastrophe et une annonce un peu prématurée de la Palme d'or 😱 #Cannes2021 pic.twitter.com/8uBfYl2orI — CANAL+ (@canalplus) 17 de julio de 2021

Es la segunda Palma de Oro que recibe una filme dirigido por una mujer después de la otorgada a Jane Campion en 1993 por 'The Piano' ('El piano'), aunque en ese caso fue ex aequo con "Adiós a mi concubina", del chino Chen Kaige.

Por su parte, 'A hero' ('Un héroe'), del iraní Asghar Farhadi, y 'Compartment nº6', del finlandés Juho Kuosmanen, recibieron ex aequo el Gran Premio del Jurado de la 74 edición del Festival de Cannes.

La película colombiana 'Memoria', dirigida por el tailandés Apichatpong Weerasethakul, y 'Ahed's Knee', del israelí Nadav Lapid, ganaron "ex aequo" el Premio del Jurado.

La noruega Renate Reinsve, por 'The worst person in the world', de Joachim Trier, ganó el premio a la mejor interpretación femenina. El estadounidense Caleb Landry Jones, por 'Nitram', ganó el Premio al mejor actor .