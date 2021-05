Disney sigue preparando el desembarco de 'Luca', la nueva película de Pixar, en Disney+ para este 18 de junio. Ahora la compañía comparte el Cómo se hizo de la cinta, en la que se muestra cómo el poder de la amistad fue la principal inspiración para la cinta. "Espero que traiga recuerdos a la gente de los veranos de su infancia", resalta Jacob Tremblay, que pone voz a Luca en su versión original.

En este making of, puede verse cómo esa amistad de la infancia llevó a Enrico Casarosa a trabajar en la industria del cine de animación. "Tuve la suerte de conocer a mi mejor amigo, Alberto, a los 11 años. Era muy apasionado y no paraba de poner a prueba sus miedos. No sé si habría tenido el valor de meterme en la animación de no haber conocido a mi mejor amigo", confiesa el director del filme en el vídeo.

La amistad en la preadolescencia es el principal tema de 'Luca', puesto que los amigos son fundamentales en el paso a la edad adulta. En este caso, Luca, un chico que vive un verano inolvidable lleno de helados, pasta e infinitos paseos en scooter.

Luca comparte estas aventuras con su nuevo mejor amigo, pero toda la diversión se ve amenazada por un secreto muy profundo: son monstruos marinos de otro mundo que viven justo debajo de la superficie del agua.

A falta de conocer cuáles serán las voces definitivas tanto en el doblaje al castellano como al español latino, en su versión inglés, 'Luca' cuenta con la participación de Jacob Tremblay, Jack Dylan Grazer, Emma Berman, Marco Barricelli, Saverio Raimondo, Maya Rudolph, Jim Gaffigan, Sandy Martin y Giacomo Gianniotti.