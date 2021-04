El director Fernando Trueba, que presentó este martes en Colombia "El olvido que seremos" con el que consiguió el Goya al mejor filme hispanoamericano, espera que la película "contribuya a ese movimiento por la paz y por una Colombia que pueda vivir en paz y sin estos horrores".

"A mí me gustaría que la película, honestamente pero a la vez claramente, contribuyera a ese deseo de la paz, a ese luchar porque estas historias no se repitan, porque no muera más gente que no deba morir, a que defendamos a los que luchan por nosotros y por los derechos humanos, que les protejamos y que no les abandonemos a su suerte", explicó a Efe, desde España por videoconferencia, el director madrileño.

"El olvido que seremos", que consiguió alzarse el pasado 6 de marzo en Málaga con el primer Goya iberoamericano a una película colombiana, iba a estrenarse de forma oficial este sábado en las salas de Cine Colombia del país, pero la pandemia ha pospuesto la reapertura un mes.

La película cuenta, basada en el libro homónimo del escritor Héctor Abad Faciolince, la historia de su padre, el médico, profesor universitario, especialista en salud pública y defensor de derechos humanos Héctor Abad Gómez, asesinado en 1987.

Abad Gómez era "un hombre bueno", que fue asesinado en Medellín, en un periodo convulso en el que paramilitares, narcos y milicias urbanas luchaban por el control de comunas y zonas rurales.

El médico antes había sido tildado de marxista por unos y conservador por otros, pero dedicó su vida a la salud pública, a que toda la ciudad tuviera agua potable y por políticas públicas de vacunación.

El director reconoce que no se trata de una película política, pues se quiso centrar sobre todo en el personaje de Abad Gómez y la relación con su hijo y su familia, pero al final la violencia forma parte de la historia.

El largometraje quiere llamar a reflexionar sobre los crímenes, pero también avisar a quienes lo cometen a "que tengan cuidado porque se están equivocando de estrategia, que abandonen la violencia de una puta vez, que dejen a la gente vivir, que la sociedad colombiana está harta, que las generaciones jóvenes solo quieren paz".

Trueba destaca la Colombia de la cultura, aquella a la que él viaja y vuelve cargado de libros, de conversaciones sobre el arte y de cine, y que no quiere más la violencia que hoy, más de 30 años después del asesinato del médico Héctor Abad Gómez, sigue persistiendo en algunas partes.

Colombia "es un país complicado -aseguró el cineasta- un país donde el Estado no llega a todos los lugares" y donde "hay lugares donde todavía no existe un control social y por eso ocurren cosas terribles".