EL DÍA sortea entradas para celebrar los 20 años del Festival Internacional Clownbaret en Tenerife

El Festival Internacional Clownbaret celebra su vigésimo aniversario con dos propuestas que llevarán el humor, el circo, el mimo y la imaginación a distintos escenarios de Tenerife. Con motivo de esta edición especial, EL DÍA sortea una entrada doble para cada uno de los espectáculos: el Cabaret FIC XX años y aaAhh BIBI, de La Compagnie de la Liberté.

La iniciativa permitirá a dos lectores disfrutar de algunas de las propuestas más destacadas del FIC 2026. Una oportunidad para acercarse al universo del clown internacional y vivir dos experiencias escénicas muy diferentes: una gran gala con artistas vinculados a la historia del festival y una función familiar construida a partir de gestos, sonidos, humor y emoción.

Cabaret FIC XX años: una celebración en el Teatro Leal

El Teatro Leal de La Laguna acogerá el sábado 3 de octubre, a las 20.30 horas, el Cabaret FIC XX años, una celebración que reunirá sobre el escenario a algunas de las figuras más relevantes que han pasado por el Festival Internacional Clownbaret, junto con nuevas incorporaciones.

El espectáculo combinará humor, clown, circo, improvisación y sorpresa en una sucesión de números llenos de ritmo, complicidad y emoción. La propuesta, concebida para todos los públicos, convertirá el Teatro Leal en el gran escenario del clown durante una velada especialmente diseñada para conmemorar las dos décadas del festival.

El elenco del Cabaret FIC XX años

La gala estará presentada por La Churry y contará con las actuaciones de Peter Shub, Peter Ercolano, Wilbur y José Luis Redondo.

Cada artista aportará su particular universo escénico a un cabaret irrepetible, reuniendo en una misma noche diferentes formas de entender el humor y el circo contemporáneo. El público podrá descubrir números y personajes representativos de la trayectoria del FIC, además de nuevas propuestas incorporadas a esta edición de aniversario.

aaAhh BIBI: fantasía y humor sin palabras en El Sauzal

El segundo espectáculo incluido en el sorteo de EL DÍA será aaAhh BIBI, de La Compagnie de la Liberté, que se representará el domingo 4 de octubre, a las 18.00 horas, en el Teatro El Sauzal.

Con o sin nariz roja, solo o acompañado, Julien Cottereau despliega un ballet mudo, delirante y lleno de imaginación. A través de su personaje BIBI, invita al público a descubrir un circo idealista y absurdo por el que desfilan artistas excéntricos, acróbatas temerosos, equilibristas enamorados y animales indomables.

Se trata de un universo sin palabras en el que el humor se convierte en una forma de resistencia, mientras la emoción y la risa avanzan de la mano. El tiempo, el espacio y la lógica se vuelven elásticos al ritmo de una imaginación desbordante, dando forma a un mundo en el que la fantasía sustituye a la materia y la poesía aparece ante los ojos del espectador.

Clown, mimo y creador de sonidos, Julien Cottereau es un artista vinculado al Cirque du Soleil y ganador del Premio Molière a la Revelación Teatral Masculina por Imagine-toi. Con aaAhh BIBI presenta una historia construida únicamente mediante gestos, sonidos y emoción.

EL DÍA sortea una entrada doble para cada espectáculo

Los lectores de EL DÍA podrán optar a una entrada doble para el Cabaret FIC XX años y a otra entrada doble para aaAhh BIBI.

En total, habrá dos personas ganadoras y cada una recibirá una entrada doble para uno de los espectáculos incluidos en la promoción. La participación en el sorteo es gratuita.

El XX Festival Internacional Clownbaret cuenta con el patrocinio de Promotur Turismo de Canarias, a través de la marca Islas Canarias Latitud de Vida; la Dirección General de Innovación Cultural e Industrias Creativas del Gobierno de Canarias; el Cabildo de Tenerife; el Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife; el Ministerio de Cultura; Costa Adeje; el Ayuntamiento de La Laguna, y el Instituto Canario de Desarrollo Cultural.

También colaboran los ayuntamientos de Guía de Isora, Icod de los Vinos, Santiago del Teide, El Sauzal, Los Realejos, Tacoronte, Tegueste y Agüimes. El festival está organizado por Lasal Producciones y Clownbaret.

¿Cómo participar en el sorteo?

Para participar será necesario rellenar correctamente el formulario. Cada lector deberá seguir las indicaciones recogidas en el formulario. Es importante comprobar que los datos de contacto facilitados sean correctos para que podamos comunicarnos con las personas ganadoras.

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🎉 ¡Y listo! Estarás participando automáticamente para ganar una de las 10 entradas dobles.

📢¿Cuándo se anunciarán los ganadores?

El plazo de participación estará abierto hasta el miércoles 30 de septiembre a las 12:00 horas. Ese mismo día, se realizará el sorteo y se anunciarán los nombres de los dos ganadores, que recibirán la confirmación a través de los datos de contacto registrados en su perfil. Es importante que tengas tus datos de contacto actualizados (teléfono móvil y correo electrónico) para que podamos localizarte fácilmente en caso de ser uno de los afortunados. Puedes actualizarlos desde ''Mi cuenta' en tu perfil de usuario registrado' o registrarse directamente si aún no tienes una cuenta gratuita en ElDia.es.

Quienes quieran vivir el vigésimo aniversario del Festival Internacional Clownbaret desde el patio de butacas todavía están a tiempo. Rellena el formulario y participa en el sorteo de entradas de EL DÍA.

¿Y si no resultas ganador?

En caso de no resultar ganador en el sorteo, no te preocupes: todavía puedes asegurar tu plaza para disfrutar de este espectáculo único. Las entradas están disponibles a través de la plataforma oficial de venta en línea en el siguiente enlace:

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¡Mucha suerte a todos los participantes!