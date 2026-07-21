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Batalla viral

El Zevra Festival desafía a La Velada: invita a 100 influencers para disputarle a Ibai Llanos el éxito viral en redes

El macrofestival de Cullera coincide este año con el evento de boxeo del streamer y prepara una ofensiva digital con creadores de Instagram y TikTok.

Villa VIP del Zevra Festival

Villa VIP del Zevra Festival / Cedida

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Carlos Merenciano

Valencia

El Zevra Festival quiere que su quinto aniversario también se juegue en redes sociales. El macrofestival valenciano, que se celebrará del 24 al 27 de julio en la Playa de Cullera, coincidirá este año con La Velada del Año de Ibai Llanos, prevista para el sábado 25 de julio en Sevilla. Ante ese choque de calendarios, la organización ha decidido reforzar su estrategia digital con la invitación de 100 influencers para amplificar el impacto del evento en Instagram y TikTok.

El festival ya había apostado en años anteriores por la presencia de creadores de contenido, pero en esta edición dará un paso más. Decenas de influencers se alojarán en 'El Oasis', una villa exclusiva situada en el corazón del recinto, junto al escenario principal. El espacio contará con piscina, vistas privilegiadas, cenas, entretenimiento y servicios pensados para que los invitados generen contenido durante todo el fin de semana.

La lista completa de creadores se mantiene en secreto, aunque la organización avanza que incluirá perfiles destacados de lifestyle, moda, viajes y fitness, algunos de ellos con comunidades que superan los dos millones de seguidores. La intención es que sus vídeos, stories y publicaciones trasladen a millones de usuarios la experiencia del festival y compitan en conversación social con uno de los eventos más virales del año.

Nicky Jam, Ozuna y Anuel AA como grandes bazas

La ofensiva digital se apoyará también en un cartel de fuerte tirón para la Generación Z. Zevra contará con Nicky Jam el viernes 24, Ozuna el sábado 25 y Anuel AA el domingo 26 como grandes cabezas de cartel. A ellos se suman nombres como Leire Martínez, Saiko, Omar Montes, Metrika, Luar La L, La Pantera, JC Reyes, Álvaro Soler, Juan Magán u Ovy On The Drums.

El festival reunirá más de 100 conciertos, ocho escenarios y una previsión de 150.000 asistentes durante todo el fin de semana. Además, contará con una zona de descanso para más de 7.000 jóvenes entre tienda de campaña, glamping y autocaravanas junto al mar, reforzando su perfil como una de las grandes citas musicales del verano en la costa mediterránea.

El público Gen Z, en el centro

La coincidencia con La Velada no es menor. El evento de Ibai Llanos concentra cada año una enorme atención en redes y se ha convertido en una de las grandes citas digitales para el público joven. Zevra busca competir en ese mismo terreno con una propuesta basada en música, imagen, experiencias VIP y contenido en directo desde el festival.

El público natural del Zevra es la Generación Z, nacida a partir de 1997, un perfil que consume el festival tanto en el recinto como a través de los clips que circulan por redes. Además del público valenciano, la cita atrae a miles de jóvenes de Madrid, Aragón, Castilla-La Mancha y Murcia.

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Con esta estrategia, Zevra no solo busca llenar el recinto, sino convertir Cullera en uno de los grandes escaparates virales del verano. El abono para los tres días se mantiene en 98 euros, mientras que la entrada de día cuesta 60 euros, dentro de una política de precios que la organización presenta como accesible para su público objetivo.

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Fuente: El Periódico

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