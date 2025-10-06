Viajes Imserso Canarias 2025-2026: novedades, fechas y cómo reservar

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales, conocido como Imserso (Web oficial Imserso) y dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, da comienzo a la temporada 2025-2026 de su Programa de Turismo dirigido a personas mayores.

Este proyecto, que lleva más de cuatro décadas en marcha, busca fomentar el envejecimiento activo y la prevención de la soledad no deseada, a la vez que contribuye al mantenimiento del empleo en el sector turístico español.

Novedades principales para la temporada 2025-2026

Destaca la introducción de una tarifa reducida de 50 euros para 7.447 plazas destinadas a pensionistas con menos recursos. Por primera vez, quienes perciban prestaciones iguales o inferiores al monto de la pensión no contributiva de incapacidad o jubilación podrán viajar a cualquier destino del programa abonando esa cantidad fija; el Imserso asume el coste restante.

Otra novedad significativa es la posibilidad de viajar acompañados de animales de compañía en los viajes a la costa peninsular e insular, todo ello conforme a la normativa vigente. Este avance pone en valor los beneficios que los animales aportan al bienestar físico y emocional de las personas mayores.

Expectación en una agencia por la venta de los viajes del Imserso. / MANU MIELNIEZUK

Objetivos del programa del Imserso

El Programa de Turismo del Imserso tiene el propósito de:

Facilitar el acceso a actividades culturales y recreativas a personas mayores.

a personas mayores. Mejorar la calidad de vida y la salud , actuando en la prevención de la dependencia.

, actuando en la prevención de la dependencia. Luchar contra la soledad no deseada , favoreciendo las relaciones sociales.

, favoreciendo las relaciones sociales. Promover la solidaridad intergeneracional y los vínculos sociales entre personas de distintas comunidades autónomas.

y los entre personas de distintas comunidades autónomas. Impulsar el desarrollo económico del sector turístico y reducir su estacionalidad garantizando empleo en temporada baja.

Cómo y cuándo reservar plazas

El proceso de reserva está diseñado para ser accesible e inclusivo. El Imserso ha enviado cerca de 2,8 millones de cartas de acreditación a casi 4,4 millones de personas, informando el día a partir del cual pueden reservar su viaje y facilitando el acceso escalonado a las plazas.

Las personas acreditadas pueden reservar:

Por internet , a través de las webs oficiales de las empresas concesionarias:

, a través de las webs oficiales de las empresas concesionarias: Para viajes de costa peninsular y escapadas: Turismo Social

Para viajes a las Islas Baleares y Canarias: Mundicolor

Presencialmente en agencias de viajes autorizadas, utilizando solo el DNI.

Turistas del Imserso en Benidorm / David Revenga

Las fechas de inicio para la reserva de viajes son:

6 de octubre : Asturias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Ceuta, Islas Baleares, Islas Canarias , La Rioja, Navarra y País Vasco.

: Asturias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Ceuta, Islas Baleares, , La Rioja, Navarra y País Vasco. 8 de octubre: Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla y Murcia.

En las webs oficiales encontrará la programación y toda la información necesaria para gestionar su acreditación o recibir ayuda para los trámites del Imserso.

Un cartel en una agencia anuncia los viajes del Imserso. / Alex Domínguez

Plazas y modalidad de viajes

Para este ciclo, se ofertan 879.213 plazas, distribuidas en:

Turismo de costa peninsular : 440.284 plazas.

: 440.284 plazas. Turismo de costa insular (Islas Baleares y Canarias) : 228.142 plazas.

: 228.142 plazas. Turismo de escapada: 210.787 plazas.

La diversificación de destinos y actividades busca adaptarse a las preferencias y necesidades de los y las participantes.

Archivo - Imserso / EP - Archivo

Impacto económico y social del programa

Más allá de sus beneficios individuales, el programa funciona como motor de cohesión social y dinamización económica en las localidades de destino. El mantenimiento del empleo durante la temporada baja, especialmente en el sector hotelero y servicios asociados (restauración, comercio, transporte y ocio), es uno de sus logros reconocidos.

Según el propio Imserso, el compromiso de las empresas adjudicatarias es evitar la concentración de viajes en pocas fechas, repartiendo la llegada de participantes durante meses tradicionalmente menos activos, lo que contribuye a mantener puestos de trabajo y la actividad económica en todo el país.