Participa en el sorteo exclusivo de EL DÍA y podrás ganar una de las 2 entradas dobles para ver a Wes Peden en el Teatro Leal

El prestigioso malabarista británico Wes Peden, considerado uno de los artistas más innovadores del circo contemporáneo, llega a Tenerife dentro de la programación del Festival Internacional Clownbaret (FIC 2025). Su espectáculo Rollercoaster, aclamado en escenarios de todo el mundo, podrá disfrutarse el próximo domingo 5 de octubre, a las 19:00 horas, en el emblemático Teatro Leal de La Laguna.

Rollercoaster: malabarismo de vértigo con Wes Peden

Rollercoaster, el solo de Wes Peden, es una experiencia de malabarismo contemporáneo que dura aproximadamente 65 minutos y está dirigida a todos los públicos. En este espectáculo, Peden mezcla su virtuosismo técnico con una estética pop-punk y estructuras escénicas impactantes: enormes hinchables azules, un plato giratorio, un tubo transparente de cuatro metros, tres bolas disco, hélices y espirales que juegan con el ritmo, la gravedad y la sensación de vértigo. La obra reflexiona sobre el balance entre libertad y seguridad, evocando la emoción de las montañas rusas, mientras se presenta uno de los repertorios malabarísticos más originales y exigentes que puedes ver hoy en escena.

Una cita ineludible del FIC 2025

El paso de Wes Peden por Tenerife supone uno de los momentos más esperados de la decimonovena edición del Festival Internacional Clownbaret, que este año reúne a 21 compañías y artistas internacionales, nacionales y canarios en más de 80 funciones programadas en distintas islas. El Teatro Leal se transformará en escenario de asombro y creatividad, ofreciendo al público la oportunidad de descubrir a uno de los referentes mundiales de los malabares contemporáneos.

