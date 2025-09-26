El FIC 2025 convierte a Canarias en el gran escenario del circo y el clown

El Festival Internacional Clownbaret (FIC 2025) regresa a Canarias con una programación de lujo que llevará la magia del circo y la risa a plazas, teatros y calles del archipiélago. Del 29 de septiembre al 12 de octubre, el festival reunirá a 21 compañías nacionales e internacionales en 88 funciones y actividades que celebran el humor como un lenguaje universal.

Entre los nombres más destacados figuran referentes como Wes Peden, considerado el mejor malabarista contemporáneo, Fred Blin, Leo Bassi, Anatoli Akerman, Karcocha y la Cía. Jimena Cavalletti. También estarán presentes artistas nacionales de prestigio como Pau Palaus, Fer Catastrofer, Los Infoncundibles, La Fatal Compañía o la Cía. Circusband, junto a la representación canaria de Clownbaret y Watones Locos.

Costa Adeje y Santa Cruz, escenarios principales

La cita arranca en Costa Adeje, que del 3 al 4 de octubre acogerá 12 espectáculos gratuitos al aire libre en la Plaza de Salytien, consolidándose como una de las paradas esenciales del festival.

El fin de semana siguiente, del 10 al 12 de octubre, será el turno de Santa Cruz de Tenerife, que se transformará en la capital del clown con 35 actuaciones abiertas al público en la Plaza del Príncipe y otros espacios del centro de la ciudad. Los Infoncundibles ejercerán de maestros de ceremonias, garantizando diversión y complicidad con el público.

La Laguna, La Palma y otras islas también vibran

La histórica ciudad de La Laguna vuelve a sumarse al festival con citas destacadas como la presentación de Wes Peden en el Teatro Leal el 5 de octubre, donde mostrará su espectáculo más célebre, Rollercoaster. La programación lagunera también incluirá a Pau Palaus, Anatoli Akerman y la Cie. Colbok.

El FIC también cruzará el mar: el 5 de octubre la Plaza de España de Santa Cruz de La Palma acogerá actuaciones de Fer Catástrofes, Cia Joca y Anatoli Akerman. En La Gomera, los protagonistas serán Cometa Circus y Fer Catastrofer. A través de su iniciativa Payasos en Ruta, el festival llegará además a Guía de Isora, Tegueste, Santiago del Teide, Tacoronte y Los Realejos, extendiendo el espíritu del festival a toda Canarias.

El programa 2025

El programa del FIC 2025 convierte a Canarias en un gran escenario para el circo y el clown, con actividades en múltiples sedes: Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Costa Adeje, La Palma, La Gomera y varias localidades tinerfeñas gracias a la iniciativa Payasos en Ruta. Durante dos semanas, el público podrá disfrutar de 88 espectáculos gratuitos y de sala que incluyen malabares, clown contemporáneo, humor absurdo, teatro gestual y propuestas familiares de la mano de 21 compañías locales, nacionales e internacionales. El festival ofrece desde grandes funciones en plazas emblemáticas como la Plaza del Príncipe en Santa Cruz hasta espectáculos íntimos en teatros como el Leal de La Laguna, consolidando su carácter diverso, accesible y pensado para todas las edades.

Inclusión y actividades sociales

El FIC 2025 no solo apuesta por la cultura, sino también por la inclusión social y la sostenibilidad. A través de los Payasos Sociales, artistas visitarán hospitales, residencias y centros de personas con discapacidad para llevar momentos de alegría a quienes más lo necesitan. Los talleres escolares acercarán a los más jóvenes al mundo del circo, fomentando la creatividad y los valores de cooperación y respeto.

Apoyo institucional

El festival cuenta con el patrocinio de Promotur Turismo Canariasa través de la marca Islas Canarias Latitud de Vida, así como con el respaldo del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el Ayuntamiento de La Laguna, el Cabildo de La Palma, Costa Adeje y el INAEM del Ministerio de Cultura, entre otras entidades.

Organizado por Lasal Producciones y Clownbaret, el FIC celebra su decimonovena edición consolidada como una de las citas culturales más relevantes del calendario canario, uniendo risas, arte y comunidad en un mismo escenario.

