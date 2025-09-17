Sorteo exclusivo para suscriptores: gana entradas dobles para FUNBOX Tenerife con EL DÍA

En EL DÍA queremos premiar la fidelidad de nuestros suscriptores con una experiencia única y llena de diversión. Por eso, ponemos en marcha un sorteo exclusivo de 5 entradas dobles para disfrutar del parque hinchable más grande del mundo: FUNBOX Tenerife, el próximo jueves 2 de octubre a las 17:30 horas en el Parque Mederos.

FUNBOX es un espacio pensado para todas las edades, ya que dispone de una área con más de 4.000 metros cuadrados de actividades. Zonas de salto interconectadas, 10 áreas de juego diferentes y atracciones que prometen adrenalina y risas: el Desafío Montañoso, la Battle Beam, la Carrera de Obstáculos, el Gumball Gallop, el Ninja Wall y un tobogán gigante de 7 metros que hará las delicias de pequeños y mayores.

Además, el recinto cuenta con zonas verdes, áreas de descanso y una tematización única, convirtiéndose en un destino imprescindible para familias y grupos que buscan vivir algo diferente.

Participa ya en el sorteo y podrás ser uno de los afortunado en gana una de las 5 entradas dobles para la sesión del jueves 2 de octubre a las 17:30 h. El mayor parque hichable ya visto, está en el Parque Mederos, Puerto de la Cruz - El Durazno.

¿Cómo participar en el sorteo?

✅ Estar suscripto en EL DÍA. ¿Aún no lo eres? Suscríbete ahora mismo y además de información de calidad, disfrutarás de todas las ventajas de ser suscriptor incluyendo el Club+.

📝 Completar el formulario de participación con tus datos actualizados.

🎉 ¡Y listo! Ya estarás dentro del sorteo exclusivo.

📢¿Cuándo se anunciarán los ganadores?

Realizaremos el sorteo el martes 30 de septiembre, y contactaremos de inmediato con los cinco suscriptores afortunados. Recuerda mantener actualizada tu información de contacto (teléfono móvil y correo electrónico) para que podamos localizarte fácilmente. Puedes actualizarlos desde ''Mi cuenta' en tu perfil de usuario suscriptor o susscribirse directamente si aún no tienes una suscripción en ElDia.es.

¿Y si no resultas ganador?

No te preocupes, ¡la diversión no se acaba ahí! Puedes comprar tus entradas directamente en la web oficial de FUNBOX y asegurar tu acceso a esta experiencia inolvidable:

👉 Adquiere tus entradas aquí

📅 Recuerda: FUNBOX estará en el Parque Mederos del 13 de septiembre al 12 de octubre.

No pierdas la ocasión de disfrutar de esta experiencia inolvidable: participa en el sorteo exclusivo para suscriptores de EL DÍA y vive FUNBOX Tenerife como nunca.