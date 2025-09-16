EL DÍA sortea entradas dobles para que vivas la experiencia FUNBOX el parque más grande del mundo

Sorteamos 10 entradas dobles para la sesión del jueves 2 de octubre a las 17:30 h en el Parque Mederos, Puerto de la Cruz - El Durazno.

El parque hinchable más grande del mundo ya está en Canarias. De la mano de Productores de Sonrisas, de esta vez FUNBOX aterriza en Tenerife Norte en el Parque Mederos con una propuesta que promete diversión a lo grande para todas las edades. Y en EL DÍA queremos que seas parte de esta experiencia única: sorteamos 10 entradas dobles para la sesión del jueves 2 de octubre a las 17:30 horas.

Con más de 4.000 metros cuadrados de entretenimiento, FUNBOX ofrece un espacio inmenso que conecta zonas de salto con 10 áreas de juego diferentes. Entre ellas destacan el Desafío Montañoso, la Battle Beam, la Carrera de Obstáculos, el Gumball Gallop y el Ninja Wall, además de un tobogán gigante de 7 metros de altura que hará las delicias de grandes y pequeños.

Además, el recinto cuenta con zonas verdes, espacios de descanso y una tematización única que transforman el lugar en un universo inmersivo lleno de color, risas y adrenalina. Una experiencia pensada tanto para familias como para grupos de amigos que buscan vivir una jornada inolvidable.

¿Cómo participar en el sorteo?

✅ Ser lector de EL DÍA.

📝 Rellenar el formulario con tus datos.

🎉 ¡Y listo! Estarás participando automáticamente para ganar una de las 5 entradas dobles.

📢¿Cuándo se anunciarán los ganadores?

El sorteo se realizará el martes 30 de septiembre, y avisaremos a los ganadores ese mismo día. Es importante que tengas tus datos de contacto actualizados (teléfono móvil y correo electrónico) para que podamos localizarte fácilmente en caso de ser uno de los afortunados. Puedes actualizarlos desde ''Mi cuenta' en tu perfil de usuario registrado' o registrarse directamente si aún no tienes una cuenta gratuita en ElDia.es.

¿Y si no resultas ganador?

No te preocupes, ¡la diversión no se acaba ahí! Puedes comprar tus entradas directamente en la web oficial de FUNBOX y asegurar tu acceso a esta experiencia inolvidable:

👉 Adquiere tus entradas aquí

📅 Recuerda: FUNBOX estará en el Parque Mederos del 13 de septiembre al 12 de octubre.

¡No te pierdas la oportunidad de vivir la experiencia hinchable más grande del mundo con EL DÍA y FUNBOX Tenerife!

¡Mucha suerte a todos los participantes!