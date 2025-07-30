Sorteo exclusivo para suscriptores de EL DÍA: dos entradas dobles para el Phe Festival 2025

La música alternativa y la cultura urbana regresan con fuerza al norte de Tenerife con el Phe Festival 2025. El evento se celebrará los días 5 y 6 de septiembre en Puerto de la Cruz y EL DÍA sortea 2 entradas dobles en exclusiva entre sus suscriptores.

El cartel de esta edición promete una experiencia musical vibrante, con artistas de primer nivel como 2manydjs (DJ Set), Judeline, Dorian, Samuraï, Nada Surf, Carlangas, Cycle, Ale Acosta, Ganges, San Tosielo, Los Blody y Nave Rota, entre muchos otros.

Además, los escenarios electrónicos de Phe Club acogerán a grandes nombres de la escena internacional como Erol Alkan, Optimo (Espacio), Alinka, Posthuman, Sugar Free, Nightwave, y más, en sesiones que llenarán la noche de ritmo.

El festival también apuesta por el arte, las tendencias, la gastronomía local y la sostenibilidad, todo ello en un enclave privilegiado frente al mar.

Cuándo y dónde:

📅 Fecha: 5 y 6 de septiembre de 2025

📍 Lugar: Explanada del Muelle de Puerto de la Cruz, Tenerife

¿Cómo participar en el sorteo?

✅ Si ya eres suscriptor de EL DÍA: Accede al formulario e inicia sesión

✅ ¿Aún no tienes una suscripción?: Aprovecha nuestras rebajas y ¡suscríbete ahora mismo con un 50% de descueto! Podrás acceder a nuestros contenidos sin límites, participar en sorteos exclusivosy muchas más ventajas

✅ Rellenar el formulario de participación contus datos

✅ Escribir dentro del formulario, un breve mensaje explicando por qué tú deberías ser uno de los ganadores. ¡Sé original, divertido o emotivo... convéncenos!

✅ ¡Cruza los dedos y espera a que una de las 2 entradas dobles sean tuyas!

📢¿Cuándo se anunciarán los ganadores?

El sorteo se celebrará el jueves 14 de agosto, y ese mismo día se notificará a los afortunados. Es importante que tengas tus datos de contacto actualizados (teléfono móvil y correo electrónico) para que podamos localizarte fácilmente en caso de ser uno de los afortunados. Puedes actualizarlos desde ''Mi cuenta''.

No dejes pasar esta oportunidad de asistir a uno de los festivales más innovadores del verano, en un entorno único, rodeado de buena música y mejor ambiente.

🎟️ ¡Participa ahora y prepárate para disfrutar del Phe Festival 2025!

¡Mucha suerte a todos los suscriptores participantes!