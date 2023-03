Se van acercando las vacaciones de Semana Santa. Algunos se marcharán a la casa de la playa, otros viajarán, solos o con la familia, y es muy posible que haya quien escoja pasar los días festivos descansando tranquilamente en casa. Para estos últimos hemos preparado una selección de películas y series disponibles en varias plataformas, un festín de contenido televisivo para no tener que levantarte del sofá.

Netflix

Los productos más vistos de Netflix, por ejemplo, están liderados por 'Luther: Cae la noche'. John Luther, un detective con más problemas de lo debido, está en la cárcel mientras un asesino en serie campa a sus anchas por Londres. Incitado por las burlas del criminal, al que no pudo capturar, Luther decide redimir su fracaso, y el primer paso es escapar de prisión.

'Lobo feroz' tiene puntos comunes con 'Luther'. Su protagonista también es un detective que fracasó, en este caso intentado atrapar a un asesino de niños, y también ha pasado por la cárcel. Liberado por error, formará una inestable alianza con la madre de un menor al que mató el criminal.

La película 'Hasta el cielo' ha encontrado continuidad en 'Hasta el cielo: La serie'. Sole, uno de los personajes del filme, ha perdido a su marido y no tiene intención de dejar que su padre, un importante traficante de objetos robados, dirija su vida. Dispuesta a tomar las riendas de su destino, se unirá a la banda de ladrones a la que pertenecía su esposo antes de morir.

'Ya era hora' es una película italiana que juega con un concepto similar, en cierta manera, al que manejaba 'Click', la cinta de 2006 protagonizada por Adam Sandler. Dante está a punto de cumplir 40 años y vive estresado. Mucho. Es tan incapaz de gestionar su tiempo que siempre llega tarde. Cuando llega su cumpleaños y su pareja, Alice, le organiza una fiesta, no sabe lo que está a punto de pasar. A la mañana siguiente, se levanta para descubrir que ha pasado un año, Alice está embarazada y él no recuerda nada. Tras la siguiente noche, su hija ya ha nacido. El tiempo pasa cada vez más rápido, y Dante no tiene ni siquiera recuerdos de buena parte de su vida.

Regresando a la temática carcelaria, 'Mustang: La rehabilitación' tiene sin embargo un enfoque muy distinto. Rolan Coleman, recién transferido a otra prisión, es asignado a una sección que tiene un programa de rehabilitación para presidiarios basado en la doma de caballos Mustang salvajes.

'El agente nocturno', las segundas temporadas de 'Soy Georgina' y 'Sombra y hueso' o 'Outer Banks' son otros productos de Netflix que no te puedes perder esta Semana Santa.

HBO Max

HBO también cuenta con argumentos de peso para quedarnos en su plataforma. Probablemente la más importante en estos momento es la cuarta y última temporada de 'Succession'. La historia de la familia Roy, dueña de un importante conglomerado de empresas de comunicación audiovisual y de la industria del entretenimiento, continúa mostrando cómo Marcy, Roman, Connor, Shiv, Kendall y compañía se mueven al acecho del puesto que ocupa Logan una vez éste se retire.

'The Last of Us' es otro de esos fenómenos que ha tomado el mundo como rehén. Pedro Pascal y Bella Ramsey, en sus papeles de Joel y Ellie, han atraído la atención de los espectadores en esta apasionante adaptación del videojuego homónimo. Un apocalipsis zombie ha acabado con Estados Unidos tal y como lo conocíamos y sobrevivir ya cuesta un esfuerzo titánico. Pero la joven Ellie podría tener la clave para recuperar lo perdido.

Tampoco podemos olvidarnos de 'The White Lotus'. Esta multipremiada producción ahonda en las diferencias sociales y las relaciones que se establecen entre empleados y huéspedes de una popular cadena de establecimientos de tipo resort. El lujo, la identidad y la memoria se ponen en juego en esta segunda temporada, que la crítica aclama como aún mejor que la primera.

Esta misma consideración se aplica a la nueva temporada de 'Perry Mason'. Las peripecias del abogado basado en los libros de Erle Stanley Gardner ya inspiraron una serie en los años 60 que llegó a ganar varios premios Emmy, y que vuelve ahora con su protagonista convertido en investigador privado. El asesinato de un miembro de una familia con mucho poder en el mundo del petróleo dará el pistoletazo de salida a un producto más cercano al género negro que su primera temporada, pero cuyo resultado no decepciona.

'Desubicadas' se estrenó el pasado 7 de marzo y sus capítulos se emiten los viernes, aunque su final no está programado hasta el próximo 25 de abril. Esta historia de una madre y su hija que viven en situación de emergencia social es una de las ficciones más vistas en HBO Max. La acidez de su vertiente cómica, unida a una importante crítica hacia cómo funciona la sociedad, la han hecho tremendamente popular. Además, el amor de Costello Jones hacia su hija Iris empapa las complejas texturas de una serie que toca temas como la amistad profunda y el modo en que la pobreza afecta a la genialidad.

'Pobre diablo, 'Elvis', 'La perturbación', 'Cordero de Dios' y 'Our boys' son otros argumentos de peso para no apartar los ojos de HBO Max durante las vacaciones.

Amazon Prime Video

Prime Video tampoco se queda corta en cuanto a buen material audiovisual del que presumir. Probablemente uno de sus contenidos más en alza es la exitosa 'Todo a la vez en todas partes', que viene de triunfar en la gala de los Oscar, donde se llevó nada menos que siete estatuillas. Universos alternativos, artes marciales y golpes de humor en la película que la Academia del Cine ha señalado como la mejor del año.

Tampoco hay que olvidar dos de las producciones que resultaron premiadas en la ceremonia del Dolby Theatre. 'Wakanda Forever' es la continuación de 'Black Panther', un momento de ajuste para la reina Ramonda y la princesa Shuri, que han perdido de forma dramática a su hijo y su hermano respectivamente, el rey de Wakanda. 'Top Gun: Maverick' recupera todo el epicismo y la fuerza de su predecesora, con un Tom Cruise por el que no pasan los años, y menos si está a los mandos de su avión de combate.

'Sin huellas' es una producción española que está entre lo más visto de la plataforma. La historia de Desi y Cata da un vuelco cuando, en la mansión que estaban limpiando, encuentran un cadáver. Aunque el susto es grande, la preocupación es mayor. ¿Qué va a pensar la policía si descubre que una gitana y una inmigrante mexicana estaban dejando como una patena la escena de un crimen?

Otro de los trabajos que llama especialmente la atención del catálogo de Prime Video es la segunda y última temporada de 'Carnival Row'. La fantasía victoriana protagonizada por Orlando Bloom y Cara Delevingne regresa con más problemas de racismo y convivencia entre humanos, hadas y otros seres mitológicos. Y, por supuesto, el lado oscuro de un mundo en el que acechan terrores más allá de la imaginación.

Hay más en la plataforma que vale la pena echar unas cuantas horas delante de la televisión. Los más exigentes verán sus requisitos cumplidos con 'Smile', la segunda temporada de 'Los elegidos', 'El consultor', 'Todos quieren a Daisy Jones' o la candidata a varios premios Oscar 'Babylon'.