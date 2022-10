El éxito de Ibai Llanos es, a estas alturas, incuestionable. El streamer que inició su andadura en Internet como narrador de videojuegos ha acabado siendo uno de los comunicadores más seguidos, en parte gracias a su vinculación con futbolistas como Gerard Piqué o el Kun Agüero.

Pero no ha estado exento de polémica. Sus números se han disparado a lo largo de los últimos dos años y además ha levantado cierta suspicacia por parte sobre todo de periodistas deportivos, a los que no les gustó que Llanos fuera el primero en lograr una entrevista con Leo Messi en su presentación con el PSG.

Lejos de afectarle, el streamer ha seguido compartiendo contenidos relacionados con el deporte rey y, como tuitero de honor, no perdió la oportunidad de comentar en la red social su visión del clásico que enfrentó al Real Madrid y el FC Barcelona el pasado domingo.

Solo un día después, como ya hiciera en ediciones anteriores, Ibai Llanos emitió un directo sobre la gala de entrega del Balón de Oro, un acto en el que recibió un zasca de la biganadora del trofeo en fútbol femenino, Alexia Putellas. "Lo que tengo que hacer para que me entrevistes", le soltó la jugadora del FC Barcelona.

Tras estos dos momentos, el influencer ha usado su canal de Twitch para sincerarse con sus seguidores acerca de sus complicados días, "He tenido una cantidad de hate insano... Entiendo que forma parte de mi trabajo pero hay días que se hace complicado", contó.

Futuro

En plenas negociacioes sobre su futuro en la Twitch, Llanos ha lanzado además un aviso preocupante: "Sí que es cierto que me estoy replanteando ciertas cosas. No sé muy bien qué quiero hacer con mi vida", dijo antes de admitir que hay momentos en los que se viene abajo. "Los sentimientos no se pueden controlar", añadió.

De hecho, aunque es uno de los influencers más seguidos del panorama nacional, también recibe comentarios de haters que le dejan tocado, como en esta ocasión.