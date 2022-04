Chanel se mantiene séptima en las casas de apuestas de cara a Eurovisión 2022

La catalana ha ido ganando posiciones desde que fue elegida como representante española en el Benidorm Fest, no exenta de polémica. Su tema no ha bajado en ningún momento del puesto doce en las casas de apuesta, escalando en las últimas semanas hasta el séptimo coincidiendo con su participación en diversos programas de televisión por varios países de Europa como Países Bajos.

De cumplirse el pronóstico de las casas de apuestas, que en los últimos años han clavado a la perfección el resultado final del certamen, Chanel conseguiría el mejor puesto para España en los últimos 20 años igualando el séptimo puesto de Rosa López, con su Europe’s living a celebration, en la edición que se celebró en Estonia.

Sin duda, de confirmarse la tendencia que apuntan las apuestas sería un puesto histórico que volvería a poner a España en el nivel que se merece dentro del festival tras varios años situándose en la cola. La última vez que España se coló en el top ten del Festival fue en 2014 de la mano de Ruth Lorenzo y su canción Dancing in the rain que se alzó con una décima posición en el certamen celebrado en Dinamarca.

De momento, esta edición de Eurovisión 2022 que vuelve a Italia después de 32 años, no tiene un claro favorito a alzarse con el micrófono de cristal, con lo que las opciones se mantienen abiertas. La victoria podría ser cosa de tres, o incluso de cinco.

Aun así, Ucrania y su tema Stefania, interpretada por Kalush Orchestra lidera como la representante con más opciones de ganar, en concreto con un 34% de posibilidades de alzarse con la victoria. Un dato que hay que mirar con cautela ya que el tema anotó un ascenso meteórico al primer puesto en las casa de apuestas tras la invasión el pasado 24 de febrero del país por parte de Ucrania. Habrá que ver sí se debe a una realidad o si realmente refleja una ilusión aupada por la solidaridad y el sentimiento de apoyo que han despertado tras la brutal invasión rusa. Una incógnita que podrá desvelarse en la noche del 14 de mayo durante la final de Eurovisión. De momento, la banda ha conseguido salir del país tras estar varias semanas recogiendo fondos y material para los más damnificados por el ataque ruso y tras actuar en varias plazas y sitios públicos del país para llevar un poco de música en medio del horror. La segunda gran favorita es Italia, que de alzarse con la victoria tendría que organizar el certamen de 2023, con una balada interpretada por el dúo formado por Mahmood & Blanco con el tema Brividi, que se alzó como ganador del Festival de San Remo. Un tema que se ha colado como el más escuchado en las plataformas musicales y de streaming con cifras millonarias de reproducciones muy lejos de sus competidores directos. Los italianos tendrían un 17% de opciones de ganar.

La tercera con más opciones según las casas de apuestas sería Suecia de la mano de Cornelia Jakobs y su tema Hold Me Closer con un 13% de opciones.

Le sigue el Reino Unido, que vuelve después de décadas en el ostracismo a posicionarse entre las favoritas a ganar, gracias al tema Space Man interpretado por Sam Ryder. El joven, que tiene un 5% de opciones de ganar, se dio a conocer durante el confinamiento gracias a los vídeos cantando temas conocidos que colgaba en sus redes sociales.

En los últimos años el baremo de las casas de apuestas, que se puede seguir en varias páginas de Internet, ha clavado los ganadores del histórico certamen de la canción, incluso en ediciones altamente competitivas como la de 2018 celebrada en Lisboa que ganó a Netta con su tema Toy, representando a Israel, y en el que casi le arrebató el micrófono de cristal Eleni Foureira, representando a Chipre con su tema Fuego.

Lo que está claro es que España encara de la mano de Chanel Terrero y su Slo Mo una edición del Festival de Eurovisión con opciones de asegurarse, al menos, un puesto entre las diez canciones favoritas del certamen. En un mes saldremos de dudas.

Orden de las dos semifinales

Antes de la gran final de Eurovisión 2022, prevista para el 14 de mayo, hay dos semifinales del certamen los días 10 y 12 de mayo. De cada uno de estos procesos de selección saldrán diez representantes que se suman a los Big Five, Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido que pasan directamente a la final. En la primera semifinal, según el orden establecido por la RAI, actuarán Albania, Letonia, Lituania, Suiza, Eslovenia, Ucrania, Bulgaria, Países Bajos, Moldavia, Portugal, Croacia, Dinamarca, Austria, Islandia, Grecia, Noruega y Armenia. Junto al televoto en esta semifinal tienen derecho a votar Italia y Francia. En la segunda semifinal, del jueves 12 de mayo, actuarán por este orden: Finlandia, Israel (si finalmente participa que aún está pendiente de confirmarlo), Serbia, Azerbaiyán, Georgia, Malta, San Marino, Australia, Chipre, Irlanda, Macedonia del Norte, Estonia, Rumanía, Polonia, Montenegro, Bélgica, Suecia y República Checa. En esta semifinal, además del televoto, tendrán derecho a votar España, Alemania y Reino Unido. Las dos semifinales serán retransmitidas en directo por La 2 de Televisión Española y la final por La 1 de Televisión Española. Durante las semifinales se emitirá un trozo de las actuaciones de los Big Five, entre la que está Slo Mo de Chanel. | C. S. B.