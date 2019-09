El radical cambio de look de Charlize Theron para 'Fast and Furious 9'

Charlize Theron en 'Fast and Furious 8'

Charlize Theron volverá a la saga 'Fast & Furious' en su novena entrega para interpretar a la villana Cipher, que se enfrentará de nuevo a Dominic Toretto y compañía, y lo hará con un impactante nuevo look.



La actriz colgó una imagen en Instagram, en la que muestra su radical corte de pelo para la nueva película de la saga principal. "Ha vuelto", escribió Theron junto a la foto.



"Cipher es la primera villana de la franquicia. Aunque es malvada, hay algo bueno en ella", dijo la actriz en una entrevista a Entertainment Weekly tras su debut en la saga en 2017.





En la anterior entrega,, interpretado por Vin Diesel, para ponerlo en contra de su familia, como parte de un plan para iniciar una guerra nuclear a nivel mundial. Cipher consigue escapar después de que Deckard Shaw, encarnado por Jason Statham, rescate al hijo de Toretto de las garras de la villana.Aunque, la nueva cinta también traerá de vuelta a veteranos de la franquicia como Jordana Brewster, Tyrese Gibson y Nathalie Emmanuel, además de dar la bienvenida a John Cena y Michael Rooker.La novena película está escrita por Daniel Casey, guionista de Hobbs and Shaw, que toma el relevo del guionista habitual Chris Morgan. Fast and Furious 9, que actualmente se encuentra en pleno rodaje entre Londres, Los Ángeles y Tailandia llegará a los cines el 22 de mayo de 2020.Hasta el estreno,protagonizado por Jason Statham y Dwayne 'The Rock' Johnson, actualmente en cines y que hasta la fecha ha recaudado cas 700 millones de dólares en todo el mundo.