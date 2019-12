Trucos para eliminar las manchas en ropa y manteles tan comunes en Navidad

Los manteles y las servilletas son los tejidos que más expuestos están a todo tipo de manchas, sobre todo durante las fiestas de Navidad, y lavarlos puede convertirse en una verdadera pesadilla. Limpiarlos solo con jabón a veces no alcanza ya que existen manchas que son difíciles de eliminar, como el aceite y el vino tinto. En estos casos es cuando hay que recurrir a viejos trucos caseros.

Quita de tu mantel y servilletas las manchas de salsas, vino tinto, aceite, chocolate y cera con los siguientes consejos.

Cómo eliminar las manchas de vino tinto



Para eliminar este tipo de manchas, tan típicas de estas fechas, existen varios trucos caseros. Posiblemente el más conocido sea el de cubrir la mancha con sal y dejarlo actuar durante un rato. Después, elimina la sal y verás cómo la mancha ha desaparecido. Esto sólo funciona si el vino acaba de derramarse sobre el mantel.

Otro truco casero para eliminar las manchas de vino tinto es mezclar a partes iguales detergente para la ropa y agua oxigenada. Vierte la mezcla sobre la mancha, frótala con suavidad y verás cómo en unos minutos comienza a desaparecer.

Si el mantel es blanco, puedes aplicar sobre la mancha un poco de zumo de limón. Sus ácidos no sólo te ayudarán a eliminarla, sino que además blanquearán el mantel.

PINTEREST

Para combatir el vino tinto, ¡nada mejor que el vino blanco! Para ello, rocía alegremente la mancha de tinto con vino blanco, empápalo, aclara con agua muy caliente y déjalo secar. ¡El resultado es a menudo instantáneo! Si no tienes vino blanco a mano, utiliza leche hirviendo. Por último: si queda un cerco rosa, lava el mantel con agua jabonosa, pero, sobre todo, no uses lejía.

Cómo eliminar las manchas de salsas



Durante estas fechas es común que los manteles o servilletas tengan alguna mancha de salsa. Porque, ¿cuántas comidas con salsa habréis degustado estas Navidades? Seguramente la mayoría. Para eliminar este tipo de manchas, lo ideal es diluir la mancha con agua fría y después frotarla bien con un poco de vinagre blanco o bicarbonato de sodio. Luego blanquea la mancha con un poco de leche y lava como de costumbre.

PINTEREST

Cómo eliminar las manchas de aceite



Conseguir eliminar cualquier rastro de aceite de las servilletas o manteles es muy difícil, aunque no imposible. Si la mancha de aceite es reciente, hay que actuar con rapidez. Cubre la mancha con abundante sal. Ésta absorberá el aceite no permitiendo que penetre en el tejido. Luego cepilla enérgicamente el mantel o la servilleta. A falta de sal también puedes emplear azúcar o polvos de talco.

Para las manchas de aceite resistentes, aplica detergente de vajilla o jabón blanco sobre la zona manchada y frota hasta removerla por completo. En este caso, es importante que limpies la mancha en seco, sin mojar previamente el mantel o la servilleta.

SHUTTERSTOCK

Si la mancha de aceite es antigua, lo que tienes que hacer es sumergir la prenda en una solución de agua, vinagre blanco y alcohol. Deja el tejido en remojo por un buen rato y luego lávalo del modo habitual.

Cómo eliminar las manchas de chocolate



La manera más sencilla para eliminar las manchas de chocolate es tender el mantel o la servilleta en vertical, con el lado de la mancha en alto, y echar sobre la zona un chorro de agua hirviendo. Si la mancha persiste, combina una yema de huevo con glicerina. Con esta mezcla cubre la mancha, deja que actúe durante 30 minutos, frota y después aclara con agua caliente.

SHUTTERSTOCK

Cómo eliminar las manchas de cera



Tener velas en la mesa durante estas fechas es algo muy común. No obstante, mientras la vela está encendida a lo largo de la cena o comida, la cera se derrite y se enfría, manchando el mantel. Existe un pequeño truco para eliminar este tipo de manchas. Pon un papel absorbente sobre la mancha y pasa la plancha caliente. El calor hará que la cera se derrita y se adhiera al papel. Completa el proceso frotando la zona con un poco de jabón de lavaplatos.