Amnistía
Puigdemont reclama al Tribunal de Cuentas que aplique de una vez la amnistía: "La sentencia prejudicial no se reinterpreta, se cumple"
Insiste en que la ley preveía la aplicación antes de transcurridos dos meses y este miércoles se cumple ese plazo desde que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea descartó un problema con el derecho comunitario
El expresidente de la Generalitat y líder de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, ya no sabe cómo decir a la consejera del Tribunal de Cuentas Elena Hernáez que debe aplicar la amnistía. En respuesta a su última petición de alegaciones a los 35 demandados, la acusación que ejerce Societat Civil Catalana y la Fiscalía ante el órgano fiscalizador, le recuerda que "la sentencia prejudicial no se reinterpreta, se cumple" y que el plazo previsto en la ley para aplicar la medida de gracia vence este miércoles, cuando se cumplen dos meses desde que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) descartó que hacerlo afectara a los intereses de la Unión.
En un escrito de 22 páginas al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, se reitera en las alegaciones que presentó el pasado mes de julio, dando respuesta a la primera petición de alegaciones planteada por la consejera encargada de sentenciar la responsabilidad contable del 1-O y la acción exterior del Govern. En esta segunda, cuenta con la ventaja de poder asegurar que ninguna, ni siquiera Societat Civil Catalana, se ha opuesto a la aplicación de la amnistía.
"SCC no se ha opuesto", asegura el escrito. "No niega que los hechos estén comprendidos en el artículo 1" de la ley de amnistía, "no afirma que concurra exclusión alguna del artículo 2 y declara, con sus propias palabras, que 'no afirma que esté acreditada la existencia de financiación europea' y que 'no sostiene que las partidas reclamadas fueran financiadas con fondos procedentes del presupuesto de la Unión'. Lo que pide es que se investigue una hipótesis que ella misma no sostiene. Ninguna de las partes de este procedimiento, por tanto, se opone a la aplicación de la amnistía".
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Fuente: El Periódico
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