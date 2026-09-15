Investigados del caso Montoro piden anular la decisión del juez de seguir investigando: "Es todo un atentado"

Los investigados en el caso Montoro Manuel de Vicente Tutor, Salvador Mariano Ruiz Gallud, Felipe Martínez Rico y Miguel Ferré han recurrido la decisión del juez de la causa, Rubén Rus Vela, de continuar otros seis meses con la instrucción, según consta en hasta cuatro escritos a los que ha tenido acceso esta redacción.

En concreto, los exdirectivos de Equipo Económico, la firma que creó el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, Manuel de Vicente Tutor y Salvador Mariano Ruiz Gallud sostienen que el magistrado ha llevado a cabo una "infracción flagrante de la norma procesal", pues aseguran que el auto de 23 de julio de 2026, en el que el juez Rus Vela acuerda la prórroga hasta el 26 de enero de 2027, "se ha dictado sin dar la oportunidad a las partes personadas de alegar". Y esta decisión, prosiguen, les "ha causado indefensión material y efectiva", porque se les "ha impedido ejercer su derecho a alegar sobre la prórroga de la instrucción antes de que se acordara. Se le aboca a una instrucción prorrogada sin haber podido intervenir en el contenido de la resolución, incurriendo en causa de nulidad", dice uno de los escritos mencionados.

"Y es que el traslado previo recogido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal es un trámite esencial y preceptivo, cuya vulneración supone la nulidad de la resolución recurrida", prosiguen los escritos de los investigados, que resaltan que pese a que el auto de prórroga "sí concreta las diligencias pendientes", todas ellas ya estaban acordadas "(declaraciones de investigados e informes por terminar), es decir, no es necesaria la prórroga para que tengan validez".

Manuel de Vicente Tutor y Salvador Mariano Ruiz Gallud echan en falta "una motivación razonada sobre las causas que han impedido finalizar la instrucción en los últimos 6 meses", pues consideran que la suspensión de declaraciones o los informes por terminar "no son motivos, pues son diligencias ya acordadas y perfectamente válidas". Además, advierten de que "las causas del retraso investigador son imputables en exclusiva al propio órgano instructor. Siete años de secreto de sumario sin avances significativos son prueba de ello. Sostener, tras 8 años desde que se incoó la causa, que aún quedan diligencias indeterminadas por practicar, es todo un atentado al derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas".

El exministro de Hacienda Cristóbal Montoro a su llegada a la capilla ardiente del exministro Josep Piqué / Alberto Ortega - Europa Press

Martínez Rico

En el mismo sentido, Felipe Martínez Rico sostiene en su recurso que el juez del caso Montoro no ha cumplido el trámite previsto en la ley de consultar a las defensas antes de dictar, el pasado 27 de julio, la prórroga de la instrucción del caso, por lo que, a su entender, ha causado indefensión. Dice que la omisión de este trámite es un "nuevo paso en la degradación progresiva y sistemática del derecho de defensa que viene padeciéndose desde la incoación del procedimiento en el año 2018", según el escrito presentado por su abogado, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Además, advierte de que "en la actual situación procesal, no es ya posible dictar nueva resolución de prórroga en la medida en que, anulado el auto que ahora se recurre, el plazo de instrucción expiró el 26 de julio".

El abogado de Felipe Martínez Rico subraya también que el auto dictado por el juez ofrece una "absoluta indeterminación". Pone como ejemplo el argumento del magistrado de que todavía faltan por celebrar declaraciones, especialmente de imputados, y también la incorporación de algunos informes, lo que puede conducir después a la práctica de nuevas diligencias que "en este momento no pueden preverse y, por tanto, no pueden acordarse sin prorrogar el plazo de instrucción". En este sentido, el letrado subraya que "una prórroga fundada en diligencias que se reconocen imprevisibles es, por definición, una prórroga sin causa concreta", de modo que se incumple la "exigencia legal de identificar las concretas diligencias pendientes". Y añade: "Las causas del retraso investigador son imputables en exclusiva al propio órgano instructor".

El defensor de Felipe Martínez Rico recuerda que “las actuaciones permanecieron secretas durante siete años, sucediéndose las prórrogas tanto del plazo de instrucción como del secreto sin avance investigador alguno, y, ocho años después de la incoación, se sostiene que es necesario, según el auto recurrido, practicar un número indeterminado de diligencias de investigación, que, pese a desconocerse, se califican como imprescindibles”. “En definitiva”, incide el recurso, “si la investigación no ha cumplido su finalidad, ello es achacable en exclusiva a las decisiones adoptadas durante estos ocho años, y muy singularmente al mantenimiento del secreto sumarial durante siete de ellos, cuyos perniciosos efectos no pueden ahora neutralizarse mediante la aplicación” de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, “adulterando su espíritu y finalidad hasta el punto de que la inactividad judicial que denunciamos sirva paradójicamente de argumento para ampliar el plazo procesal, situando a mi patrocinado dentro de un círculo del que no tiene forma de salir y que se traduce en un sometimiento sine die a la condición de investigado”.

Por su parte, el que fue secretario de Estado con Montoro de ministro entre 2011 y 2016, Miguel Ferré, denuncia en su recurso que si en el pasado "el traslado conferido a las partes había sido un mero formalismo, pues el auto de prórroga se dictó tres días antes de que venciera el plazo de cinco días concedido para alegaciones y sin mencionar siquiera el escrito de oposición que esta defensa presentó ese mismo día", ahora "ni siquiera se ha preservado esa apariencia de contradicción", porque no se le dio la oportunidad de pronunciarse. "El trámite ha desaparecido, hallándonos, en consecuencia, ante un nuevo paso en la degradación progresiva y sistemática del derecho de defensa que viene padeciéndose desde la incoación del procedimiento en el año 2018", argumenta la defensa de Ferré.

Y en otro recurso, este de reforma, ante el propio juez Rus, una de las empresas implicadas, Air Liquide, también recurre la falta de audiencia para acordar la prórroga con el argumento de que "la audiencia previa tiene una función que no cumple el recurso posterior y su omisión produce indefensión material". Su representación considera que debe declararse nulo el auto de prórroga del pasado 23 de julio, "por haberse dictado prescindiendo de una norma esencial del procedimiento al haber omitido el trámite de audiencia a las partes personadas". Y ello obliga a "retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente posterior a la presentación del escrito del ministerio fiscal de 13 de julio de 2026, a fin de que se confiera a todas las partes personadas la audiencia" prevista en la ley.

El 21 de septiembre

Por otra parte, la decisión de la Audiencia Provincial de Tarragona para decidir si cede la causa en la que se investiga al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro a un juzgado de Madrid se ha aplazado hasta el 21 de septiembre, según un escrito al que ha tenido acceso este diario. El motivo es que la ponente, Susana Calvo, se encuentra de baja laboral, por lo que será sustituida por la magistrada María del Prado Escoda. De ahí que "se deja sin efecto la votación y fallo prevista para el día de hoy y se señala para la deliberación y fallo el próximo 21 de septiembre".

En concreto, la Audiencia Provincial de Tarragona estudia el recurso de apelación presentado por la defensa de Equipo Económico contra el rechazo del titular del Juzgado de Instrucción 2 de Tarragona, Rubén Rus, de ceder la causa en la que se investiga al exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a un juzgado de Madrid. Rus desestimó en abril la petición de las defensas de varios investigados, que sostienen que no es competente para llevar a cabo la investigación.

En un último informe aportado a la causa, la fiscal adscrita al caso, Carmen García Cerdá, se mantiene firme en su criterio a favor de la competencia de los Juzgados de Tarragona. Nada "permite definir una competencia distinta a la de Tarragona. Todos los informes emitidos por los Cuerpos Policiales y la Unidad de Apoyo a la Fiscalía de la AEAT, correos localizados, documentación adjuntada a aquellos correos no permiten concluir con un criterio determinante de una competencia distinta a la de Tarragona", señala la representante del ministerio fiscal, que se remite a sus dictámenes anteriores para defender que el caso siga en manos del juez Rus.