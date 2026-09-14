Zapatero recurre que el juez insista en fiscalizar su contrato con empresarios peruanos porque afecta a su "intimidad"

La defensa de José Luis Rodríguez Zapatero sigue intentando que la causa abierta contra él se centre en el rescate de la aerolínea Plus Ultra y el hallazgo de joyas de gran valor encontradas en su despacho de la madrileña calle de Ferraz, sin afectar a otras actividades económicas del expresidente del Gobierno.

El pasado mes de junio la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía encontró prueba del cobro por su parte de 200.000 euros por reunirse con el presidente de Bolivia para anular una sanción a una empresa peruana, y la defensa quiere que este negocio quede fuera de la causa.

Por ello, el abogado Víctor Moreno Catena pide a la Sala de apelación, en un recurso al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, que se expulse de procedimiento el informe policial que habla de las transferencias de la empresa Focus Social Reseach y de esa actividad de asesoramiento, que a su juicio "viene de una investigación general sobre el señor Rodríguez Zapatero no autorizada judicialmente, vulnerando su derecho a la intimidad, y consolida una indagación prospectiva en una de sus muchas actividades profesionales, respecto de la que no existía ex ante sospecha alguna". El juez José Luis Calama rechazó apartar este asunto de su causa.

Los datos sobre este negocio fueron encontrados por la Policía en los dispositivos incautados a Gertrudis Alcázar, secretaria Zapatero. Desvelan que el expresidente cobró 200.000 euros por reunirse con el expresidente de Bolivia, Luis Arce, para salvar al grupo peruano Gloria de una sanción de 100 millones de dólares. Según los términos del contrato, que tiene fecha del 10 de mayo de 2024, el 50 por ciento de la cantidad acordada se cobraría a la firma del mismo y, en caso de tener que viajar, el exmandatario socialista cobraría 10.000 euros diarios en dietas más gastos.

Zapatero pide al juez que la UDEF excluya su vida privada de la investigación / EP

En el recurso presentado ante los magistrados de la Sala de lo Penal, la defensa del expresidente alude a doctrina del Tribunal Constitucional, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Supremo para resaltar que, de los datos bancarios que “cuando se pretende trazar un análisis de los comportamientos vitales de la persona investigada, la garantía de jurisdiccionalidad, tanto para su ordenación como para el control de su ejecución, se hace exigible".

En el caso de su cliente, el letrado insiste en que el informe de la UDEF y la información que analiza "trazan una imagen proyectiva sobre el modo y las condiciones en los que una persona (en concreto, mi representado) desarrolla su vida privada, afectando a su derecho fundamental a la intimidad económica".

Y ello, añade, "sin que el juez instructor hubiera habilitado el acceso y tratamiento de esa información que afecta al derecho fundamental, previo juicio de ponderación y dictado de resolución motivada". En definitiva, se ha producido una intromisión ilegítima en la intimidad que ha derivado en una investigación general sobre la vida del expresidente, según esta parte.

El pasado mes de julio el juez Calama rechazó excluir este asunto de sus investigaciones. En el auto en el que rechazaba un primer recurso de la defensa, presentado en reforma, explicaba que la aparición de las transferencias vinculadas a Focus Social Research (del grupo Gloria) no es el resultado de una fiscalización indiscriminada de la vida de Zapatero, sino "la consecuencia natural del análisis de fuentes de prueba válidamente obtenidas en el marco de unas diligencias judiciales que ya estaban en curso".

Fuente: El Periódico