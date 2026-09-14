Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Clavijo quiere limitar la compra de viviendas por extranjerosTiempo en TenerifeCoches abandonados en Santa CruzTres municipios canarios figuran entre los más pobresCarnaval de Santa Cruz de Tenerife 2027CD Tenerife - Leganés
instagramlinkedin

En Directo

Crisis migratoria

Última hora de Ceuta, en directo | La policía traslada a cientos de migrantes de Ceuta a una nueva instalación acondicionada

Más de 5.000 migrantes han vuelto ya a Marruecos y un centenar ha renunciado al asilo

El Gobierno de Ceuta solicita el desalojo urgente del asentamiento levantado junto a la desalinizadora

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Rubén Gargoi

Sarai Vázquez

La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.

Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.

Actualizar
Ver más

TEMAS

Añádenos en Google
Tracking Pixel Contents