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Crisis migratoria

El PSOE hace un llamamiento al PP para que sus CCAA acojan a menores de Ceuta: "Todos somos Estado"

Los socialistas acusan a Feijóo de convertir la ciudad autónoma en "el escenario central de su campaña electoral"

La portavoz de Ferraz asegura que el Gobierno trabaja "para recuperar la normalidad cuanto antes", pero no se pone plazos

La portavoz del PSOE, Montse Minguez, durante la rueda de prensa de este lunes en Madrid. EFE/ Sergio Pérez

La portavoz del PSOE, Montse Minguez, durante la rueda de prensa de este lunes en Madrid. EFE/ Sergio Pérez / SERGIO PEREZ / EFE

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Luis Ángel Sanz

Madrid

La crisis migratoria de Ceuta ha vuelto a convertirse en el eje central de la Ejecutiva del PSOE celebrada hoy. Los socialistas aseguran que el Gobierno "trabaja para recuperar la normalidad cuanto antes" en la ciudad autónoma, pero no ponen plazo a ese hito, que saben que irá para largo. La portavoz de la dirección socialista, Montse Mínguez, ha emplazado en rueda de prensa al Partido Popular a colaborar desde las CCAA que gobierna en la acogida de los menores de Ceuta para acelerar esa recuperación porque "todos somos Estado". Y ha acusado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de convertir esa ciudad "en el escenario central de su campaña electoral" por la visita que realizará la semana que viene a la ciudad acompañado por el presidente de los populares europeos, Manfred Weber.

También ha dicho que si Feijóo desconoce que la devolución inmediata de los migrantes no es posible sin un procedimiento individualizado porque sería "ilegal" es "un incompetente". Y si lo sabe y, sin embargo, lo está pidiendo "demuestra que es un irresponsable".

"El PP no puede ocultar que Ceuta no le importa nada. No es el objetivo a solucionar, es solo un instrumento para atacar al Gobierno y a Pedro Sánchez", ha asegurado Mínguez, "los socialistas buscan cómo volver a la normalidad y el PP está buscando como le puede ayudar a conseguir votos y sacar tajada de la crisis de Ceuta; mientras el Gobierno gestiona una crisis del Estado, el PP solo gestiona el relato".

"Iríamos más rápido si todos arrimáramos el hombro"

El PSOE es consciente del coste electoral de esta crisis, que alimenta además una de las principales banderas de la derecha y de la extrema derecha. Por eso trata de darle la vuelta y de responsabilizar al PP y a las comunidades de estar ralentizando la normalización: "Iríamos mucho más rápido si todas las administraciones ayudaran, si todos arrimáramos el hombro", ha añadido Mínguez.

"Lo que toca es que Ceuta recupere la normalidad lo antes posible y todos debiéramos colaborar", ha subrayado Mínguez, antes de añadir: "Insisto al presidente [Juan Jesús] Vivas, ¿por qué en otras crisis hablaba y pedía a Feijóo, a su partido, que le ayudaran en la gestión de los menores?"

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Fuentes de la dirección socialista señalan al presidente de Ceuta por estar trabajando electoralmente para el PP y no para resolver la crisis. El pasado lunes estuvo en un desayuno informativo en Madrid ante los presidentes autonómicos de su partido y "no les pidió en ningún momento que ayuden a su ciudad y acojan a los menores", explican desde la dirección.

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Fuente: El Periódico

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