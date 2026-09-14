Marlaska garantiza en Asturias que ya están tramitando devoluciones en Ceuta y da cifras: 300 expulsados por delitos y más de 5.300 retornos voluntarios

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró este lunes, durante la inauguración del nuevo cuartel de la Guardia Civil en Mieres, que "se están haciendo expulsiones" de migrantes en Ceuta y cifró en más de 5.300 los retornos voluntarios registrados desde el 18 de agosto, además de señalar que se han producido ya 300 expulsiones judiciales. El titular de Interior sostuvo que la tramitación de los expedientes ha alcanzado una "velocidad de crucero" y defendió que el objetivo es resolverlos "a la mayor brevedad posible".

"Hay hechos procedimientos, están en vigor los procedimientos, claro que están en vigor. Incluso se están haciendo expulsiones en esos términos", respondió Grande-Marlaska al ser preguntado por el estado de las tramitaciones.

El ministro diferenció estas actuaciones de las salidas voluntarias. "No solo los retornos voluntarios, que desde el 18 de agosto son más de 5.300; también hay las expulsiones judiciales", afirmó.

Grande-Marlaska explicó que estas últimas afectan a personas detenidas por la comisión de delitos que son puestas a disposición judicial y para las que se interesa la sustitución de la eventual pena por la expulsión. "Llevamos ya en ese sentido 300", señaló.

Según el ministro, esta vía supone "una forma también de actuar y de aplicar la ley con carácter de reacción, pero también de prevención ante cualquier otro posible posible migrante en las mismas circunstancias".

El responsable de Interior no facilitó, sin embargo, una cifra concreta de los triajes realizados a los inmigrantes que entraron en la ciudad autónoma o expedientes ya completados. "Llevamos haciendo un número de triajes muy importante", se limitó a manifestar.

Grande-Marlaska explicó que cada triaje puede ir acompañado posteriormente de la formalización de una petición de protección internacional o, cuando esta no se solicita, "de la preparación del expediente de devolución".

"Hay complejidades", reconoció antes de asegurar que la tramitación ha avanzado tras el refuerzo de recursos. "Estamos alcanzando lo que se podía llamar una velocidad de crucero fruto de todos los medios que hemos introducido", afirmó.

«A la mayor brevedad posible»

Grande-Marlaska evitó poner una fecha concreta para la resolución de todos los casos, aunque aseguró que el Gobierno pretende recuperar cuanto antes la normalidad en Ceuta.

"Hemos puesto todos los medios a disposición para recobrar la normalidad cuanto antes en Ceuta", afirmó. El proceso, explicó, pasa primero por "las identificaciones de todas las personas que entraron irregularmente" y, posteriormente, por tramitar los procedimientos correspondientes cuando soliciten protección internacional y resolverlos "como se hace en un Estado y en una democracia conforme a derecho".

El ministro salió también al paso de quienes reclaman expulsiones inmediatas. "También digo a todos aquellos que dicen que se les expulse inmediatamente que no mientan, no digan bulos, no generen desconfianza. En una democracia tenemos nuestros procedimientos", manifestó.

Grande-Marlaska agregó que "estamos aplicando ya el pacto europeo de migración y asilo" y destacó el refuerzo del dispositivo administrativo y policial. Según detalló, se han incorporado "más de 100 personas entre policías nacionales y especialistas en extranjería", además de efectivos dedicados a la identificación y tramitación de expedientes y personal de la Oficina de Asilo y Refugio.

El ministro resumió el horizonte temporal de estas actuaciones con una respuesta: "A la mayor brevedad posible, tramitando los procedimientos con la mayor celeridad que la propia ley permite, garantizando sus derechos, pero evidentemente también siendo muy expeditivos".

Medios desplegados hasta diciembre

Interior mantendrá además su planificación de efectivos en Ceuta hasta final de año. "Nos hemos organizado nosotros y tenemos todos los medios establecidos hasta el 31 de diciembre", afirmó Grande-Marlaska.

El ministro recordó que el real decreto por el que se declaró la situación de interés para la Seguridad Nacional también fijó hasta esa fecha la autorización funcional del denominado mando único del Ministerio de Política Territorial.

"Si queremos ser eficaces en una situación tan compleja, tan excepcional como la de Ceuta, pues más aún tenemos que contar con el tiempo suficiente y con los medios perfectamente dotados para cada momento", argumentó.

Preguntado directamente sobre si los policías desplazados a Ceuta habían sido avisados de que podrían continuar allí hasta diciembre, respondió afirmativamente: "La respuesta es sí, y por una razón obvia de eficacia y de garantizar que todos los medios estén a disposición de la emergencia mientras esta continúe".

Grande-Marlaska incidió además en el carácter excepcional de la situación que atraviesa la ciudad autónoma. "La situación que vive Ceuta es una situación muy compleja, una situación de excepcionalidad fruto de de los hechos acontecidos el día 30", señaló.

Según defendió, "desde ese mismo momento se pusieron todos los medios del Estado para revertir esa situación" y el Gobierno continuará trabajando "con los medios que sean necesarios para que Ceuta recobre la normalidad cuanto antes posible". Y quiso expresar su "solidaridad con Ceuta, con todos los sentimientos de la población ceutí son manifiestos".

Vuelve a negar que hubiera una alerta del CNI sobre lo ocurrido

El ministro abordó también la polémica sobre los avisos previos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la dimisión del jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta.

Preguntado sobre la afirmación de este último de que había informado al delegado del aviso recibido del CNI, Grande-Marlaska aseguró desconocer ese extremo. Pero volvió a defender, una vez más y pese a los documentos desclasificados, que cualquier aviso existente se enmarcaba dentro de la actividad habitual. "Cualquiera alerta que se diera era una alerta de las operativas y normales atendiendo a las circunstancias", afirmó.

El ministro insistió en que "el propio CNI refirió y subrayó, como ya habíamos dicho otros previamente, que no había ninguna alerta de nada mínimamente relacionado con lo que aconteció el 30 de julio".

Grande-Marlaska evitó pronunciarse sobre si el delegado del Gobierno en Ceuta debería dimitir. "No me corresponde a mí tomar ninguna decisión ni decir lo que corresponde hacer a nadie", señaló.

Sí hizo un llamamiento a los responsables políticos: "Lo que nos corresponde a todos es no faltar a la verdad, no mentir, no decir bulos y no generar desconfianza en las instituciones sin ningún sentido, sin ninguna razón y sin ninguna prueba".

Por último, negó haber estado presente en una reunión en Bruselas en la que se hubiera advertido de que Ceuta no estaba preparada para afrontar entradas masivas.

Grande-Marlaska explicó que en los Consejos de Justicia y Seguridad se estudian habitualmente los niveles de entradas irregulares en los diferentes países y aseguró que los datos manejados entonces indicaban que "en España íbamos reduciendo aproximadamente un 30% el nivel de entradas irregulares y en Canarias un 60%".

En Ceuta y Melilla, reconoció, "se había aumentado el nivel de entradas irregulares", aunque precisó que no era "en términos absolutamente preocupantes".