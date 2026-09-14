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Fiscalía reclama información sobre una causa que ya fue archivada por la 'ley de nietos' antes de pronunciarse sobre la querella sobre Sofía Puente

La actual responsable de Innovación en el Ministerio de Justicia ha informado a la jueza de que la querella contra ella es "cosa juzgada"

Papeletas en un colegio electoral en Barcelona durante las últimas elecciones generales.

Papeletas en un colegio electoral en Barcelona durante las últimas elecciones generales. / FERRAN NADEU / EPC

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Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

Madrid

La querella presentada contra la actual secretaria general de Innovación del Ministerio de Justicia, Sofía Puente, como responsable de la Instrucción, paralizada por el Tribunal Supremo, que propició la inclusión de votantes en el CERA (censo en el extranjero) en cumplimiento de la 'ley de nietos', pretende que los tribunales analicen un asunto cuyo posible carácter delictivo ya fue descartado en junio de 2024. Así lo señala la propia Puente en un escrito al juzgado, mientras que la Fiscalía de Madrid ha reclamado información al respecto antes de pronunciarse sobre si debe abrirse una causa contra ella.

Fuentes de la Fiscalía de Madrid han señalado a EL PERIÓDICO que, tras tener conocimiento de un procedimiento anterior sobre este asunto por parte del propio juzgado al que ha correspondido la nueva querella, han solicitado información al respecto. Pudiendo esta circunstancia "condicionar el objeto y estado" de la causa, el Ministerio Público ha pedido al letrado de la administración de justicia del juzgado al que ha correspondido este asunto, el número 25 de instrucción de Madrid, que requiera testimonio íntegro las actuaciones abiertas y después sobreseídas en su día en otro órgano, el de Instrucción número 21.

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Fuente: El Periódico

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