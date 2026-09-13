Esteban (PNV) dice que el Gobierno de Sánchez está "desbordado" y no descarta que Marruecos "le esté chantajeando"

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, afirma que el Gobierno de Pedro Sánchez está "desbordado" con la crisis en Ceuta tras la entrada masiva de inmigrantes el pasado mes de julio y no descarta que Marruecos "le esté chantajeando" porque puede "tener algo que no conocemos que hace que la presión" sobre el Ejecutivo español sea "todavía mayor".

En una entrevista a 'El Correo', recogida por Europa Press, Esteban cree que la crisis de Ceuta "ha sorprendido al Gobierno". "No midió bien y, viendo los documentos que se han desclasificado, avisos había", afirma, para considerar que "no entendieron que la crisis tenía una profundidad que otros agentes políticos sí vimos". Tras asegurar que "no se asumieron desde un principio las tareas con la coordinación y la atención necesaria", insiste en que, desde ese punto de vista, el Gobierno "ha estado y está desbordado".

Para Esteban, es "evidente", en relación a la entrada masiva de inmigrantes, que "algo se había detectado, que no se le dio importancia y que no se transmitió de manera suficiente". Por ello, opina que "un poco de autocrítica y humildad" por parte de Moncloa "ayudarían".

Por otro lado, señala que "geoestratégicamente, Marruecos se ha ido reforzando con la alianza con Trump, ha invertido mucho dinero en política exterior, en espionaje e influencias, e Israel también se aproxima porque conviene a sus intereses en la frontera del Sahel". A ello, suma que "ha habido que reabrir las conversaciones sobre el gas con Argelia". "No es nada fácil para nadie gestionar todo eso", advierte.

El dirigente jeltzale dice que no descartaría que Marruecos "pueda tener algo que no conocemos que hace que la presión sobre el Gobierno español sea todavía mayor". "El Gobierno podría explicarse con más detalle pero nunca se explaya mucho al hablar de Marruecos. ¿Puede haber algo más? No lo descarto ¿Tengo un dato que lo confirme? No", afirma.

Acogimiento

Preguntado si la Comunidad Autónoma vasca debe acoger a más menores inmigrantes si son derivados a la Península, Esteban advierte que Euskadi "está saturada en estos momentos" y mantiene que "España tiene que agotar todas las posibilidades de devolver a los marroquíes". En el caso concreto de los menores, defiende que "lo primero es la reagrupación familiar en sus casas".

"Marruecos, que en comparación con otros países de África es fuerte económicamente, debe hacerse cargo y empezar a repartir mejor la riqueza. Son ellos los que tienen que hacer algo para que su población no salte la valla", remarca.

Aitor Esteban insiste en que el Gobierno de Sánchez está "desbordado" y cree que el tema de Ceuta "va a planear no solo sobre el debate político", sino que habrá "un antes y un después socialmente". Tras señalar que Sánchez "ha atravesado muchas crisis durante la legislatura", cree que, "ante la falta de alternativas, va a seguir con sus planes", que, a su entender, pasan "básicamente por presentar unos presupuestos y, si no salen adelante, convocar elecciones". A su juicio, "se puede decir que ya ha acabado prácticamente la legislatura".

En esa línea, ha añadido que "si no hay presupuestos eso implica convocar elecciones a finales de diciembre o principios de enero y en febrero o marzo, urnas".

Por otro lado, asegura que la coalición de gobierno de PNV y PSE en Euskadi "está funcionando, da buenos resultados y nadie la está cuestionando", afirma que no se siente condicionado por esa alianza a la hora de relacionarse con Madrid.

"No nos hemos sentido nunca condicionados por nada. Intentamos, sin gritos ni estridencias, ser fieles a nuestro electorado y a nuestro país. No somos muleta de nadie, ni del PP ni del PSOE", advierte, para remarcar, en relación a las competencias pendientes de traspasar, que "hasta que no se pita el final del partido nuestra obligación es seguir trabajando" e insistir en que "si el presupuesto fracasa, hasta aquí hemos llegado".

Derecho a decidir "gradual"

En cuanto al derecho a decidir "gradual" que reivindica el secretario general de EH Bildu, afirma que Arnaldo Otegi "sabe que esa carpeta está pasada, cerrada y aprobada". "No sé si vamos a llegar a un acuerdo o no. Nosotros vamos a hacer todo lo posible", afirma.

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"Lo que había que acordar ya está hablado y, ahora, estamos en otra carpeta. Quedamos desde un principio en que el acuerdo tenía que ser entre los tres o, si no, no había acuerdo", dice, para afirmar que "un acuerdo entre PNV, PSE y EH Bildu tendría un valor más allá de lo simbólico, sería poner unas bases muy amplias, como sociedad y como país de aquí a futuro", asegura, para pedir discreción "mientras no se acuerde otra cosa".