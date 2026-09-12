Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bajas emisiones en Santa CruzTiempo en TenerifeAparcamiento en La LagunaGeotermia en CanariasVertidos en TenerifeMultas en Tacoronte
instagramlinkedin

Podemos

Directo | Irene Montero oficializa este sábado su candidatura para liderar las izquierdas en las generales

La número dos de Podemos presenta los ejes de su programa, con la vivienda como una de las grandes prioridades

DIRECTO | Paz, casa, trabajo: acto de Podemos en Madrid / PI STUDIO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Madrid

La número dos de Podemos, Irene Montero, oficializa este sábado en un acto del partido su voluntad de liderar en las próximas elecciones generales una candidatura de izquierdas "lo más amplia posible" y presenta los ejes de su programa, con la vivienda como una de las grandes prioridades.

Fuentes de Podemos informan de que Montero aprovechará el acto del sábado en Madrid, bajo el nombre de 'Paz, casa, trabajo', para avanzar con un proyecto de candidatura que ya anunció hace más de un año, durante otro encuentro del partido celebrado en abril de 2025.

Además, la actual eurodiputada de Podemos presenta el sábado los principales ejes de su candidatura para las generales con cinco prioridades: precios justos para la vivienda, trabajar menos para vivir mejor, bajar el coste de la vida, defender la paz y luchar contra la emergencia climática.

El objetivo es articular una candidatura "nítidamente de izquierdas" que aspira a ser "lo más amplia posible", según señalan las mismas fuentes de Podemos, que no concretan con qué otros partidos u organizaciones estarían dispuestos a concurrir en las próximas elecciones generales, previstas en 2027.

Por el momento, Podemos mantiene su veto al partido Movimiento Sumar, al que pertenece la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y que está en pleno proceso de reconfiguración del espacio Sumar junto a IU, Más Madrid y los comunes.

Noticias relacionadas

La formación morada lleva tiempo alentando la posibilidad de un tándem electoral entre Irene Montero y el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, quien por su parte se ha ofrecido en varias ocasiones a liderar las izquierdas pese a no contar con el beneplácito de su propia formación.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Canarias recupera festivos perdidos: tendrá 15 días no laborables en 2027
  2. Santa Cruz de Tenerife estrena rampa: finaliza la transformación de la temida acera de Meridiano
  3. El mítico local de Tenerife que abrió en 1994 y mantiene su fama por sus bocadillos: conquista con el sabor de siempre
  4. El CD Tenerife y los sondeos del fútbol
  5. El nuevo curso vuelve a atascar Padre Anchieta pese a la pasarela: '¿Cuántos años más vamos a seguir así?
  6. Alerta en el sur de Tenerife: buscan a Elizabeth Isabela D. L., menor de 16 años desaparecida en Granadilla de Abona
  7. La geotermia revolucionará el sistema energético de Tenerife': el Cabildo celebra el hallazgo de esta fuente renovable bajo el subsuelo de la Isla
  8. Este sábado tienes un nuevo plan en Santa Cruz: ven a vivir La Rosa

DIRECTO | Paz, casa, trabajo: acto de Podemos en Madrid

DIRECTO | Paz, casa, trabajo: acto de Podemos en Madrid

Rusia festejó con júbilo la crisis de Ceuta mientras sus redes en internet instrumentalizaban el caos

Rusia festejó con júbilo la crisis de Ceuta mientras sus redes en internet instrumentalizaban el caos

Marruecos y la Rusia de Putin: relaciones cada vez más estrechas

Marruecos y la Rusia de Putin: relaciones cada vez más estrechas

Un motorista herido tras chocar contra turismo en una carretera de Tenerife

Marco Bezzecchi suma una nueva 'pole' y bate el récord absoluto de Misano Adriático en el Gran Premio de San Marino

Marco Bezzecchi suma una nueva 'pole' y bate el récord absoluto de Misano Adriático en el Gran Premio de San Marino

La Fiscalía de Ceuta pide inhibirse en las causas abiertas contra el delegado del Gobierno

La Fiscalía de Ceuta pide inhibirse en las causas abiertas contra el delegado del Gobierno

El restaurante de este municipio de Tenerife donde el choco y el calamar sahariano sorprenden a sus clientes

El restaurante de este municipio de Tenerife donde el choco y el calamar sahariano sorprenden a sus clientes

Así fue el paseo nocturno de un caimán en plena calle de Canarias

Así fue el paseo nocturno de un caimán en plena calle de Canarias
Tracking Pixel Contents