Vivas aclara que el CNI no le informó de ningún aviso de entrada masiva y ve "extrañísimo" lo ocurrido en la Delegación

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), ha asegurado este viernes que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) no le informó de ningún aviso de entrada masiva de migrantes y ha calificado como "extrañísimo" lo ocurrido en la Delegación del Gobierno por las diferencias surgidas entre el delegado del Gobierno y su jefe de Gabinete.

En declaraciones a los periodistas, Juan Jesús Vivas ha señalado que el día 27 de julio, en una reunión en la Delegación del Gobierno, había pedido "activar la emergencia nacional y el mando único" ante la continua presión migratoria, pero ha indicado que cuando dijo eso "le pusieron cara rara".

Sobre el hecho de que el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez, sostenga que no fue alertado por su jefe de Gabinete, Gonzalo Sanz, que hoy ha dimitido, de los avisos del CNI el pasado 29 de julio, algo negado por Sanz, el presidente de la ciudad autónoma ha considerado que las discrepancias "dejan al Gobierno en muy mal lugar y a la imagen de España en el exterior".

El presidente ceutí ha entendido que "todos los focos están puestos en Ceuta", pero le resulta "sorprendente que el delegado del Gobierno diga esas cosas porque yo jamás cuestionaría informes del CNI, vengan en un sobre lacrado o por otro procedimiento, eso no es bueno para España".

Vivas ha insistido en que "deja mucho que desear que el delegado diga que trasladaba todas las alarmas a sus superiores porque entonces la responsabilidad la tienen los cargos a los que transmitía las mismas y no respondieron".

Sobre que el delegado no se "hubiera enterado" de la conversación de su jefe de Gabinete con el CNI ha sostenido que "es muy poco probable que no tuviera conocimiento y, si es así, algo falla porque no saben calibrar la importancia de las cosas que tienen entre manos".

El jefe del Gobierno ceutí ha exigido "claridad y transparencia" porque "hay muchísimas incógnitas que se deben despejar por la vía política o judicial ya que las responsabilidades no pueden limitarse al delegado del Gobierno en Ceuta".

Ha recordado que el día 27 de julio tuvo una reunión en la Delegación del Gobierno "donde pidió la emergencia nacional y un mando único y le pusieron caras raras, además de que ese día llamó a Moncloa y habló con el jefe de Gabinete quien le dijo que estuvieran tranquilos y que no llamaran más porque se estaban poniendo muy pesados".

Vivas ha dicho que por estas dudas se han personado en la causa de la Audiencia Nacional "donde deberían decir la verdad y ésto se aclare porque es muy grave".

13.000 migrantes en Ceuta

Por otro lado, el presidente ceutí ha cifrado en unas 13.000 las personas migrantes que permanecen actualmente en la Ciudad Autónoma tras la entrada masiva registrada a finales de julio y ha rechazado que Ceuta deba asumir como una "realidad estructural" una mayor cuota de acogida, como ha planteado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Asimismo, ha añadido cerca de 2.000 menores acogidos por la Ciudad y alrededor de 1.000 personas que se encuentran en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), lo que eleva, según su estimación, el total hasta unas 13.000 personas.

"¿En qué rincón de España la cifra de inmigrantes en situación ilegal, irregular, asistidos, acogidos, representa el 15 por ciento de la población total?", se ha preguntado Vivas, antes de considerar que reclamar más esfuerzos a Ceuta en esta materia es "una barbaridad".

Fuente: El Periódico