Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Energía geotérmica en TenerifeTiempo en CanariasAmpliación TF-5 en GuamasaProstitución en CanariasCB CanariasNacionalidad española para los saharauis
instagramlinkedin

En Directo

Crisis migratoria

Última hora de Ceuta, en directo | Un incendio arrasa unas 40 tiendas del campamento de migrantes del Tarajal

Dimite el jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta tras la polémica por los contactos con el CNI

El PP contesta a los ataques de Marruecos y le culpa de la crisis de Ceuta por "acción u omisión"

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Rubén Gargoi

Sarai Vázquez

La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.

Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tenerife encuentra energía geotérmica a 2.300 metros bajo tierra con un elevado potencial para convertirla en renovable
  2. Canarias recupera festivos perdidos: tendrá 15 días no laborables en 2027
  3. En busca del mosaico perdido: Santa Cruz de Tenerife pide ayuda para localizar uno de sus bienes, la antigua pieza cerámica de la imprenta Nivaria
  4. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife recurrirá la decisión judicial que permite que el Real Casino siga abierto
  5. Primer concierto de L4S KU4TRO, las antiguas voces de Nueva Línea, en Canarias
  6. Llega la fiesta más divertida para despedir el verano: Santa Cruz de Tenerife celebra el Mojitos Vacilón Fest con una programación para todos los públicos
  7. Luz verde a una obra clave para la movilidad en Tenerife: el Gobierno de Canarias adjudica el tercer carril de la TF-5 entre Guamasa y el Aeropuerto del Norte por 58,1 millones de euros
  8. Recuperación del patrimonio en La Laguna: el Cabildo inaugura la restauración de la reja del coro de Las Catalinas

Ganar dinero recogiendo botellas de plástico para llevarlas al ‘super’: el sistema que en Portugal arrasa y en España sigue sin tener fecha

Ganar dinero recogiendo botellas de plástico para llevarlas al ‘super’: el sistema que en Portugal arrasa y en España sigue sin tener fecha

La Ley de Propiedad Horizontal lo establece: no puedes modificar libremente tu terraza o balcón aunque sea de uso privado y necesitarás el permiso de la comunidad

La Ley de Propiedad Horizontal lo establece: no puedes modificar libremente tu terraza o balcón aunque sea de uso privado y necesitarás el permiso de la comunidad

La compleja relación entre la parodia y el humor

La compleja relación entre la parodia y el humor

"Escapadas de fin de semana" para atraer visitantes de otras Islas, entre las acciones que prepara Santa Cruz de Tenerife como Capital Española de la Gastronomía

"Escapadas de fin de semana" para atraer visitantes de otras Islas, entre las acciones que prepara Santa Cruz de Tenerife como Capital Española de la Gastronomía

El mapa y la realidad

El mapa y la realidad

Trump afirma que volvería a hacer "exactamente lo mismo" en Irán pese al riesgo de derrota republicana en las 'midterms'

Trump afirma que volvería a hacer "exactamente lo mismo" en Irán pese al riesgo de derrota republicana en las 'midterms'

El Ibex 35 sube un 0,5% en la apertura y se acerca a los 19.800 puntos

El Ibex 35 sube un 0,5% en la apertura y se acerca a los 19.800 puntos

Physint: PlayStation abandona el proyecto y Xbox aprovecha para quedarse con el nuevo juego de Kojima

Physint: PlayStation abandona el proyecto y Xbox aprovecha para quedarse con el nuevo juego de Kojima
Tracking Pixel Contents