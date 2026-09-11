Dimite el jefe de Gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta tras los informes del CNI

El jefe de Gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta, Gonzalo Sanz, ha presentado su dimisión tras la publicación de los informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) donde se le relaciona con los avisos un día antes de que se produjera la entrada masiva de inmigrantes los días 30 y 31 de julio.

En los informes del Centro Nacional de Inteligencia hechos públicos por el Gobierno, se incluye una conversación que Gonzalo Sanz mantuvo por WhatsApp con un miembro del CNI cuyo contenido no trasladó al delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez.

La propia autoridad gubernativa ceutí indicó este miércoles que no había sido informada de esta conversación ni de ningún mensaje de WhatsApp del CNI y que, por tanto, desconocía cualquier alerta al respecto.

Gonzalo Sanz ha puesto en conocimiento este mismo jueves al delegado del Gobierno de su decisión de dimitir de este puesto de confianza, argumentando "razones personales y familiares", según el escrito al que ha tenido acceso EFE.

No obstante, ha aclarado que el motivo fundamental de la dimisión es la "evidente incompatibilidad entre su afirmación de que la información de mensajería escrita que se transmitió por el CNI el día 29 de julio fue transmitida por su personal al propio delegado ese mismo día" y las declaraciones del delegado del Gobierno en distintos medios "en las que afirma no haber recibido información por mi parte".

Por este motivo, ha explicado que ha tomado la decisión de renunciar a "su puesto eventual", si bien ha precisado que lo hace "sin la más mínima acritud hacia el delegado porque sabe que desde Delegación del Gobierno se ha trabajado de forma denodada para lograr acciones por parte del Gobierno central desde el primer minuto".

Tras confiar en que "Ceuta recupere cuanto antes la normalidad", ha indicado que espera que se proceda a realizar los trámites para que la renuncia sea efectiva este mismo viernes.

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Gonzalo Sanz ocupaba el puesto desde febrero de 2025 después de que anteriormente hubiera realizado funciones de asesor en la Delegación del Gobierno y en los últimos tiempos estaba ejerciendo las labores de control de la Operación Paso del Estrecho (OPE), entre otras funciones.

Fuente: El Periódico