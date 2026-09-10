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Incremento del censo

El Supremo justifica en un "peligro fundado" de que se afecte al proceso electoral la suspensión de la 'ley de nietos'

Los autos por lo que se acepta la petición de Vox y Iustitia Europa hablan de de "riesgo de alteración del censo electoral"

El Supremo deja en suspenso las altas en el Censo Electoral por la ley de nietos

El Supremo deja en suspenso las altas en el Censo Electoral por la ley de nietos / EP

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Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

Madrid

Los autos por los que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo suspende los efectos electorales de la denominada 'ley de nietos', hechos públicos este jueves, justifican de forma rotunda el porqué se priva, por el momento, del derecho al voto a hijos y nietos de exiliados por la dictadura franquista si no acreditan esta condición. El alto tribunal señala en la existencia de un "peligro fundado" de que el crecimiento del censo en el exterior (CERA) genere un peligro "real y serio" de que pueda afectarse gravemente a la "objetividad y transparencia" del proceso electoral.

Para los magistrados, se ha apreciado la existencia de un "riesgo" de que el incremento "tan notable" en la relación de electores del CERA que ya se ha detectado "siga aumentando en número con el transcurso del tiempo". Las consecuencias electorales, por lo tanto, podían causar "un daño irreversible a la rectitud y corrección" del proceso electoral, "toda vez que incide directamente en un elemento esencial para el Estado de Derecho como es el de la expresión de la voluntad popular a través del ejercicio del derecho de sufragio".

Alteración del censo

Incluso llegan a manifestar que "existe ese riesgo de alteración del censo electoral por la vía de un incremento excepcional de la cifra de nuevos inscritos en el CERA, que afecta también a su regularidad jurídica".

El pasado martes, el Supremo adelantó el fallo que impide de forma cautelar el voto concedido por nacionalidad española a los descendientes españoles que viven en el extranjero. La suspensión no rige, no obstante, para aquellos para quienes los encargados de los registros consulares expidan certificación acreditativa de su condición de "nacidos fuera de España, de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles y que hubieran sufrido exilio" por razones políticas, ideológicas o de índole sexual durante el franquismo.

Papeletas electorales y sobres para las elecciones autonómicas en Extremadura en un colegio electoral, a 21 de diciembre de 2025, en Mérida, Badajoz, Extremadura (España). Alrededor de casi 891.000 extremeños han sido convocados en la jornada de hoy para ejercer su derecho al voto en unos comicios a la Asamblea de Extremadura convocados de forma anticipada por la presidenta María Guardiola tras la ruptura de apoyos parlamentarios y el fracaso en la aprobación de los Presupuestos. 21 DICIEMBRE 2025;RECURSOS;ELECCIONES AUTONÓMICAS;DEMOCRACIA;COLEGIO ELECTORAL;VOTANTES Javier Cintas / Europa Press 21/12/2025. Javier Cintas;

Papeletas electorales / Javier Cintas / Europa Press

La decisión adoptada supone paralizar las inscripciones en el citado censo --aunque se pueda continuar su tramitación hasta dicho momento-- que fueron realizadas en cumplimiento de una Instrucción del Ministerio de Justicia de octubre de 2022 que otorgaba "presunción" de exiliado a todos los solicitantes, tal y como expuso el presidente de Iuistitia Europa, Luis María Pardo, durante la vista celebrada este lunes en el alto tribunal.

Las nacionalizaciones que otorgaron el derecho a votar y que ahora suspende el Supremo fueron realizadas en cumplimiento de una Instrucción del Ministerio de Justicia de octubre de 2022, por la que se otorgaba "presunción" de exiliado a todos los solicitantes. La citada Instrucción otorga condición de exiliado a todo aquel español que abandonó territorio nacional entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.

Actualización del censo

La resolución del alto tribunal, de la que ha sido ponente el magistrado Antonio Narváez -- exmagistrado del Tribunal Constitucional, donde formaba parte del sector conservador, Iustitia Europa-- alegaba, "con razón", que el censo electoral es permanente y se actualiza cada mes. Por tanto, al momento presente, además de las altas e inscripciones en el CERA ya producidas, se siguen tramitando y resolviendo nuevas inscripciones.

Los datos de inscripción en el CERA aportados en el acto de la vista por la parte del presidente de esta formación, Luis María Pardo, y no rechazados de contrario ni por la representación letrada de la Junta Electoral Central ni por la Abogacía del Estado muestran a 1 de julio de 2026 una cifra total de inscritos en el Cera de 2.736.522 electores, frente a los 2.328.260 electores correspondientes a las elecciones generales de 2023. Esto es, por tanto, un total de 408.262 electores más, de los que circunscripciones electorales como Madrid, con 115.572 electores más o Barcelona, con 43.439 electores más, "revelan un incremento excepcional de electores" que no se había producido con anterioridad a la ley de memoria democrática y de la Instrucción de Justicia que, aunque de manera indirecta, se combaten en este recurso.

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En todo caso, el Supremo advierte que cualquier medida cautelar que pueda adoptarse para asegurar la eficacia de la sentencia que tendrá que resolver sobre el fondo "tendrá un carácter meramente temporal y supeditado al dictado de nuestra sentencia", de tal manera que la afectación del derecho de participación de las personas ya inscritas en el CERA, "no resulta desproporcionado en relación con los intereses generales, anteriormente citados, que se trata de preservar".

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Fuente: El Periódico

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