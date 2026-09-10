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Acto en el Tribunal Supremo

La presidenta del Supremo sale en defensa de los jueces frente a la "descalificación pública" que sufren

Perelló califica de "imputación de extraordinaria gravedad" acusar de practicar 'lawfare' a magistrados por investigar causas contra el entorno del Gobierno

El rey Felipe VI y la presidenta del CGPJ, María Isabel Perelló, en el acto de apertura del año judicial en el Tribunal Supremo.

El rey Felipe VI y la presidenta del CGPJ, María Isabel Perelló, en el acto de apertura del año judicial en el Tribunal Supremo. / José Luis Roca

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Ángeles Vázquez

Cristina Gallardo

Madrid

La presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, ha aprovechado el discurso con el que se abre el año judicial para realizar una defensa de la independencia judicial y la labor desarrollada por los jueces y fiscales, que actúa como "un verdadero contrapeso de los demás poderes del Estado", y ha señalado que "no es admisible que la descalificación pública de los jueces se convierta en un instrumento de presión" hacia su labor.

Perelló, que como es habitual ha intervenido justo a continuación de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha señalado que la "acusación expresa y generalizada de que los jueces actúan por razones políticas y no jurídicas", lo que se conoce como 'lawfare', "es una imputación de extraordinaria gravedad, que puede llegar a comportar la atribución de una conducta delictiva.

MADRID, 10/09/2026.- La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló (d), y la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, durante el acto de apertura del Año Judicial, en el Tribunal Supremo este jueves.-EFE/ J.J.Guillén POOL

La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló (d), y la fiscal general del Estado, Teresa Peramato. / J.J.Guillen / EFE

"Si falta un Poder Judicial independiente desaparece el propio Estado de Derecho, pues ya no existe quien garantice el cumplimiento de las leyes y los principios constitucionales, y que todos los ciudadanos y también poderes públicos actúen sometidos a la ley y al Derecho", afirma Perelló para destacar la necesidad de que cesen "las presiones directas ni indirectas".

Parafraseó al Rey cuando en 2019 dijo que "sin democracia, el Derecho no sería legítimo; pero sin Derecho la democracia no sería ni real ni efectiva", y se ha permitido añadir que "tampoco puede haber democracia sin un Poder Judicial independiente que garantice la aplicación del Derecho".

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Por primera vez, para evitar situaciones de cierta incomodidad que se produjeron en el pasado, al comenzar el acto, se ha pedido que se desconecten los móviles y no se aplaudan las intervenciones que por primera vez han estado protagonizadas por dos mujeres: la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, y la propia Isabel Perelló.

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Fuente: El Periódico

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