Un informe del CNI desclasificado por el Gobierno alerta del crecimiento de la ruta migratoria argelina hacia Baleares, la más importante en 2026

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) señala en un informe de junio de 2026 redactado para el Gobierno, que Moncloa desclasificó ayer, que en Argelia se dan dos circunstancias que podrían aumentar todavía más el flujo de migrantes irregulares en su ruta hacia Baleares

"En el momento actual -concreta el informe- , se dan diferentes circunstancias que pueden obstaculizar el tránsito de personas por Libia, lo que podría potenciar la elección de Argelia como país de tránsito hacia España. Por una parte, el refuerzo del despliegue de tropas del Ejército Nacional Libio en el sur del país para luchar contra grupos armados; por otra, el incremento de la inestabilidad en el desierto libio con la presencia de bandas criminales, que llevan a cabo secuestros. Y finalmente, cierta percepción social que vincula la inmigración con la inseguridad y que ha derivado en la pérdida de empleos básicos para muchos migrantes", detalla el CNI.

Explica el CNI, que "Argelia sufre una presión constante de migrantes llegados desde países fronterizos, especialmente desde Mali y Níger. No obstante -matiza-, las autoridades argelinas tratan de contener esta afluencia neutralizando a las redes de inmigración irregular y expulsando hacia el sur a los migrantes que se encuentran a la espera de embarcar hacia España, que son expulsados y puestos a disposición de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para la gestión de su traslado a Níger y posterior devolución voluntaria a sus países de origen". Y añade: "Los migrantes que llegan a Níger y al sur de Argelia habitualmente continúan su ruta hacia el norte de este país o hacia Libia".

Patera llegada el pasado sábado a Cala Santanyí, entre bañistas / Redacción Digital

Un cambio de tendencia

Según el documento , Libia aparece como una ruta alternativa para los migrantes que atraviesan Níger y el sur de Argelia, pero actualmente esa ruta estaría perdiendo atrativo por el deterioro de la seguridad, lo que según el CNI, significaría que Argelia podría estar ganando importancia como ruta alternativa hacia España, incluyendo la ruta hasta las costas de Baleares. Es decir, algunos migrantes que que podrían haber atravesado Libia, ahora optarian por permanecer en la ruta que pasa por Argelia. El CNI se refiere siempre a la ruta hacia España desde Argelia, aunque Baleares sea la más importante ruta y la que más migrantes irregulares transporta en 2026.

Concluye el CNI con un diagnóstico muy concreto: "La entrada continua de migrantes en Argelia desde los países fronterizos, además de las buenas condiciones de navegación en época estival, provocará que la tendencia al alza no cese", concluye de forma genérica. Y deja la previsión antes referida sobre el futuro:" Las operaciones militares en el sur de Libia podrían derivar en un incremento de la entrada de migrantes a Argelia".

El CNI afirma, sin expresar la más mínima duda, que "Argelia continúa siendo el principal emisor de salidas irregulares a España por vía marítima". Una realidad que también constata, otro informe desclasificado ayer por el Gobierno de Pedro Sánchez, elaborado en esta ocasión para uso exclusivo policial por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras y fechado en julio de 2026.

En este informe se señala que Baleares es la provincia que en 2026 ha sufrido el mayor aumento porcentural en la llegada de migrantes en pateras por vía marítima, un 9%, incluyendo en la clasificación a Almería, Cádiz, Las Palmas, Tenerife, Murcia, Alicante, Granada, e incluso Ceuta y Melilla, todas con procentajes negativos con respecto a 2025.