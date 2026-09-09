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Page afirma que Sánchez "vive arrodillado" ante las minorías "más sangrientas del país"

El presidente de Castilla-La Mancha ha subrayado que él sí que coincide con muchas opiniones del Gobierno pero que el problema es que se siente "absolutamente incapaz para seguir el ritmo a tanto cambio de opinión"

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Page afirma que Sánchez "vive arrodillado" ante las minorías "más sangrientas del país"

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EFE

Toledo

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha cuestionado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ataque a lo que considera "opiniones minoritarias" discrepantes dentro del PSOE, cuando ha afirmado que "vive arrodillado a las minorías más sangrientas de este país, que son la extrema derecha independentista y los herederos de los asesinos de ETA".

Así se ha expresado García-Page en declaraciones a los medios este miércoles en Alovera (Guadalajara) preguntado por la entrevista de Sánchez en TVE en la que se ha referido a las posturas críticas de Felipe González o el propio Page como "minoritarias y marginales".

El presidente castellanomanchego se ha preguntado "¿Cómo puede hablar así de los que podemos discrepar o tener una opinión distinta, cuando realmente el Gobierno se arrodilla ante aquellos que hablan de 'puta España', como acaba de hacer la extrema derecha catalana?".

García-Page ha subrayado que él sí que coincide con muchas opiniones del Gobierno pero que el problema es que se siente "absolutamente incapaz para seguir el ritmo a tanto cambio de opinión; puedo estar de acuerdo con la primera, pero no con las últimas 150 que tiene por costumbre el Gobierno cambiar".

Ha apuntado: "El problema de algunos es la nula credibilidad que tienen, así que no crea que me va a quitar el sueño".

Asimismo, preguntado por la intención de Sánchez de presentarse a las primarias para las elecciones de 2027, García-Page ha señalado que es algo "evidente" que el presidente del Gobierno ha dicho "por activa y por pasiva".

Ha calificado de "razonable" que, como presidente del Gobierno, tenga "ganas de saber lo que opina la gente" así como su intención de contar con José Luis Rodríguez Zapatero, y sobre si obtendrá apoyo en las primarias ha replicado que "yo a estas alturas me creo cualquier cosa".

En todo caso, García-Page ha cuestionado si Sánchez "puede hacer otra cosa: ¿puede no hacerlo, puede no presentarse, no apoyarse en los que se sienten vinculados con él?", y ha concluido que esta decisión "no es ninguna sorpresa".

Pacto por la Educación

Durante su intervención, García-Page ha reclamado un gran pacto educativo en España tras los datos del informe PISA 2025, que permita una estrategia a largo plazo en un pilar esencial del país, aunque en declaraciones a los medios ha reconocido que lo ve difícil en el contexto actual que "es de muros y no de pactos".

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En este sentido, ha augurado que "ahora habrá más bronca por quién tiene más culpa, que por mirar hacia delante y afrontar realmente un planteamiento de Estado y de país" y ha manifestado que el pacto no se produce "primero, porque no se quiere; y segundo, porque quienes tendrían que pactar no creen en el Estado".

Fuente: El Periódico

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